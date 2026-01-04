Tras la captura de Maduro, el papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela

El papa León XIV expresó su preocupación este domingo por la situación en Venezuela y pidió garantizar la soberanía del país luego de la detención del presidente Nicolás Maduro a manos de fuerzas de Estados Unidos.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, manifestó al final de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Papa sobre Venezuela

Además, abogó por asegurar el estado de derecho y respetar los derechos humanos y civiles “trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

En el cierre, invocó a la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, y a los nuevos santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, canonizados por el Vaticano el pasado 19 de octubre.

El pontífice había rechazado una intervención militar

El pontífice estadounidense, con orígenes en América Latina (nacionalizado peruano) y una gran conexión con la región, se refirió en varias ocasiones a Venezuela.

La última vez había sido durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando criticó al gobierno de Donald Trump, rechazó cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar al régimen de Maduro y reclamó por otras maneras, como el “diálogo” e incluso ”la presión económica".

León había criticado a Trump por la presión a Maduro Elisabetta Piqué

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. Con cierta frecuencia a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, afirmó.

Y añadió: “Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”