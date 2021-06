Tras la polémica por su estrategia, Suecia ahora no registró casos nuevos ni muertes por coronavirus

ESTOCOLMO.- Por sexto día consecutivo, Suecia no registró nuevos casos de coronavirus ni muertes relacionadas con la enfermedad, tras un duro rebrote de contagios a principios de junio que dejó a su particular estrategia de confinamientos en medio de fuertes críticas.

Las cifras de nuevos casos positivos pasaron de un alarmante pico de 8520 contagios el 3 de junio a no contabilizar nuevos casos positivos de Covid-19 desde el 16 de junio. Las últimas muertes registradas fueron el pasado 11 de junio, con 9 decesos, lo que indica que ya son diez los días sin fallecidos por la enfermedad en el país, según Our World in Data.

Suecia es conocida por ser un modelo atípico en la lucha contra el coronavirus, ya que se mostró contraria a los cierres totales y optó por un confinamiento basado en medidas voluntarias.

Fue ampliamente criticada durante el año pasado y principalmente en abril de este año, cuando el país escandinavo alcanzó el número más alto de nuevos casos per cápita de Europa.

Cuando un sorpresivo rebrote disparó el número de nuevos contagios a principios de este mes, la comisión parlamentaria sueca apuntó contra el Gobierno: aseguró que tardó en poner en marcha un sistema de pruebas y rastreo, no protegió a sus ancianos y no hubo líneas claras de responsabilidad entre las autoridades nacionales y locales.

“Está claro que Suecia no estaba suficientemente preparada antes (de la pandemia) y podemos aprender de mucho de los fallos subyacentes que se han identificado”, dijo en ese momento Hans Ekstrom, vicepresidente de la comisión y legislador socialdemócrata.

A pesar del la disminución sostenida en el recuento de casos, el Gobierno decidió hoy ampliar la prohibición de entrada a los viajes a Suecia desde países de la Unión Europea, a menos que se presente un certificado de vacunación o un PCR negativo.

El 42,7% de los habitantes del país recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. No obstante, la Agencia de Salud advirtió hace poco más de una semana, alarmados por la variante Delta que se expande por Europa, que las personas que habían recibido una sola inyección estaban menos protegidas.

“Hay algunas nubes negras en el horizonte y pienso principalmente en brotes de la variante Delta. Se encuentra en Europa y también localmente en Suecia”, dijo el director general de la agencia de salud, Johan Carlson, en una conferencia de prensa. Hasta ahora, solo se confirmaron 71 casos de esta variante en el país.

Las personas hacen fila para vacunarse contra el Covid-19 fuera del centro de exposiciones Stockhomsmassan convertido en un centro de vacunación en Estocolmo FREDRIK SANDBERG - AFP

Mientras la situación epidemiológica del país mejora, el escenario político empeora. El primer ministro Stefan Lofven fue derribado del Gobierno hoy tras una moción de censura presentada por el Partido de Izquierda. El mandatario, quien se convierte en el primer jefe de Gobierno destituido mediante un voto de confianza, tendrá que decidir si dimite o si convoca a elecciones anticipadas.

Suecia registró desde que comenzó la pandemia un total de 1,084,636 casos y 14,537 muertes, según la información oficial. Es uno de los recuentos de fallecidos más alto entre los países nórdicos, pero sigue siendo más bajo que la mayoría de los países europeos.

LA NACION