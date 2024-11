Tropas de Corea del Norte ya combaten junto al Ejército ruso contra los ucranianos que ocupan Kursk

NUEVA YORK.- Tropas de Corea del Norte participaron en enfrentamientos contra las fuerzas de Ucrania en la región rusa ocupada por Kiev en Kursk, según informó The New York Times a última hora del martes, que basó su información en citas de un alto cargo estadounidense y a otro ucraniano, no identificados.

La fuente ucraniana dijo al periódico que la intervención fue limitada y que probablemente su objetivo fue sondear las líneas ucranianas en busca de puntos débiles. El alto cargo ucraniano añadió que los soldados norcoreanos lucharon junto con la 810.ª Brigada de Infantería Naval Separada de Rusia.

Putin estrecha el lunes la mano de la canciller de Corea del Norte, Choe Son Hui (DPA) - - Kremlin

Las tropas ucranianas ocuparon en agosto pasado la región rusa fronteriza de Kursk, en la mayor incursión extranjera en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Allí tomó bajo control varios asentamientos en el primer despliegue de esta clase en territorio ruso desde que Moscú lanzara su invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

Ni la oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ni el Ministerio de Defensa ucraniano, ni el Ministerio de Defensa ruso, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado estadounidense respondieron inmediatamente a las peticiones de la prensa para hacer comentarios.

El Pentágono dijo el lunes que había al menos 10.000 soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk, pero no pudo corroborar que estuvieran participando en combates.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, a la televisión surcoreana que se había producido el primer enfrentamiento con tropas norcoreanas.

The New York Times informó que no estaba claro cuándo ocurrieron los combates.

El alto cargo estadounidense dijo al periódico que había muerto un número significativo de efectivos norcoreanos.

Zelensky afirmó el martes en su discurso nocturno que los primeros combates entre el ejército ucraniano y el norcoreano “abren una nueva página de inestabilidad en el mundo”.

Pacto de defensa

Simultáneamente, este miércoles el Senado ruso ratificó por unanimidad un tratado de defensa mutua con Corea del Norte.

Putin se reúne el lunes en Moscú con la canciller norcoreana Choe Son Hul (Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Mikhail Tereshchenko - Pool Sputnik Kremlin

El acuerdo votado por el Consejo de la Federación (Senado) había sido aprobado dos semanas antes por la cámara baja del Parlamento y debe ser enviado al presidente Vladimir Putin para su aprobación final.

El tratado formaliza una profundización en la cooperación de seguridad entre Rusia y Corea del Norte, que habían sido aliados comunistas durante la Guerra Fría.

El presidente Putin firmó el pacto en junio pasado con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante un encuentro en Pyongyang.

Indicaron entonces que el acuerdo establece la “asistencia mutua en caso de agresión” y compromete a las partes a cooperar internacionalmente frente a las sanciones occidentales y en sus posturas en la ONU.

Corea del Norte apoya abiertamente la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Países occidentales acusan a Pyongyang de suministrar artillería y misiles a Moscú para su uso en Ucrania.

Antes de la votación, el asesor presidencial ruso Andrei Rudenko elogió a Corea del Norte ante el Senado al afirmar que fue “el único país del mundo en apoyar públicamente” la anexión de la península de Crimea a Rusia en 2014, y del este de Ucrania tras la ofensiva de 2022.

Agencia Reuters

LA NACION