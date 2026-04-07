Trump anticipó detalles del plan para atacar a Irán en plena cuenta regresiva del ultimátum

El presidente de Estados Unidos le puso fecha límite al régimen iraní para que libere el estrecho de Ormuz; de lo contrario, fuerzas armadas estadounidenses atacarán; “Vivirán el infierno”, amenazó
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en las últimas horas al régimen iraní tras imponerle un ultimátum con el fin de que liberen el estrecho de Ormuz. En caso de no hacerlo, advirtió que atacará la infraestructura energética y civil iraní.
“Una civilización entera morirá esta noche”, afirmó el mandatario en un escenario donde Irán se encuentra muy atacado tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, pero continúa mostrándose como una nación fuerte.
Los detalles del plan de Trump para atacar a Irán
En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró: “Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestro ejército, en el que cada puente en Irán será diezmado antes de las 12 de la noche mañana, y todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás”.
Ante el posible ataque de los Estados Unidos, desde la administración de Donald Trump negaron que se encuentran evaluando el uso de armas nucleares en territorio iraní.
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