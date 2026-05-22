Los republicanos le pusieron un inusual freno a Trump en el Senado

WASHINGTON.– Donald Trump sufrió un revés legislativo difícil de imaginar hasta hace solo unos días, en una votación que desnudó un atisbo de rebelión en su partido por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca.

Trump debió resignarse a su pesar al aplazamiento de la votación de un proyecto de ley para financiar a las agencias de inmigración, tras la disputa entre los senadores republicanos por otro fondo de 1800 millones de dólares para compensar a seguidores del presidente.

Los senadores republicanos, llevados al límite por sus exigencias insaciables y extravagantes –como este fondo millonario para los responsables que tomaron el Capitolio y otros que, según Trump, fueron procesados ​​injustamente–, se negaron, suspendieron la sesión y se fueron a casa.

La turba trumpista que luego tomó por la fuerza el Capitolio, el 6 de enero de 2021

Lo que sucedió fue tan inusual como audaz, una muestra repentina de firmeza por parte del Congreso, que se ha convertido en una sombra de lo que fue como poder público con igual jerarquía que el Ejecutivo, con la mayoría republicana casi siempre más dispuesta a complacer al presidente republicano que a enfrentarlo.

Al abandonar la sesión, la rebelión dejó en veremos la prioridad del Partido Republicano: aprobar un paquete presupuestario de 70.000 millones de dólares para financiar las operaciones de inmigración y deportación de Trump durante el resto de su mandato. La votación se pospuso hasta que el Congreso reanude sesiones en junio.

Los republicanos “están peleando abiertamente por un proyecto de ley que inyectaría miles de millones más en la agenda extrema de inmigración del presidente Trump y daría luz verde a casi 1800 millones de dólares (...) para un fondo opaco destinado a recompensar a aliados políticos de Trump”, dijeron los senadores demócratas Mark Warner y Tim Kaine en un comunicado conjunto.

Todo esto culminó una semana difícil después de que el presidente arrasara en las primarias de mitad de mandato, derrotando a un republicano tras otro, utilizando el poder de su movimiento MAGA contra quienes se mantienen fieles a sus propias ideas, en lugar de ceder ante las suyas.

El momento del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021 Shannon Stapleton - Reuters

Y no fue solo el Senado. En la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, por primera vez este año, suficientes legisladores republicanos rompieron filas esta semana para mostrar su apoyo a una resolución de los demócratas sobre poderes de guerra, diseñada para detener la acción militar de Trump en Irán. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pospuso la votación para evitar un enfrentamiento directo con el mandatario.

Desgaste político

El desenlace de estos traspiés deja a Trump y al partido expuestos de maneras novedosas. Si bien está ganando con sus candidatos elegidos a dedo en las primarias, Trump está gastando su capital político, alejando a sus potenciales aliados y amenazando con descarrilar las prioridades republicanas mientras intentan persuadir a los votantes para que los mantengan en el poder.

El anuncio de Trump de un fondo de casi 1800 millones de destinado a quienes, según el presidente, fueron procesados ​​injustamente, llegó con poca antelación y aún menos apoyo, tomando por sorpresa a los senadores, ya furiosos por su propuesta de destinar 1000 millones de dólares a la seguridad del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

“¿En qué circunstancias tendría sentido ofrecer una indemnización a personas que se declararon culpables o fueron declaradas culpables en un tribunal?”, exclamó indignado el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte. Tillis calificó la medida de la Casa Blanca de “una estupidez mayúscula” y un “pago a delincuentes”.

Las obras de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca en Washington Jacquelyn Martin - AP

Trump respondió este viernes acusando a Tillis de “perjudicar al Partido Republicano” en una extensa publicación en las redes sociales.

El senador republicano Mitch McConnell, exlíder de la mayoría, emitió su propia declaración. “¿Así que el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país está pidiendo un fondo discrecional para pagarles a quienes agreden a policías? Completamente estúpido, moralmente reprobable... Elija usted", expresó.

Los cálculos políticos se hacían evidentes: cuanto más intimida y presiona Trump al Congreso, más se preguntan qué ganan o pierden al intentar complacerlo, especialmente aquellos que ya están considerando abandonar sus cargos.

Si bien los candidatos respaldados por Trump derrotaron a los congresistas republicanos en ejercicio en la Cámara de Representantes y el Senado esta semana, demostrando su dominio sobre los miembros del partido, algunos en el Congreso interpretaron las derrotas de sus colegas de manera diferente.

“No queremos un partido totalmente leal que esté en minoría. Y tal vez hacia ahí nos dirigimos”, dijo el representante republicano Don Bacon de Nebraska sobre las perspectivas de las legislativas de noviembre, un temor compartido por varios de sus correligionarios que por una vez dejaron la complacencia al jefe de lado.

Agencias AP y AFP