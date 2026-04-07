En qué consiste el ultimátum de Trump a Irán en la guerra de Medio Oriente, según un experto internacional

La tensión entre Estados Unidos e Irán no cede, sino que recrudece con el tiempo a medida que se acerca la hora del vencimiento del ultimátum que el presidente Donald Trump le impuso a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. En ese sentido, el propio mandatario lanzó una fortísima amenaza al advertir que “una civilización entera morirá esta noche”, en referencia a los ataques que podría ejecutar su país a la infraestructura energética y civil iraní en caso de que no se llegue a un acuerdo.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social, en momentos en que la guerra en Medio Oriente atraviesa un día crucial.

Mensaje de Trump antes de que venza el ultimátum a Irán

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo.47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“, añadió el mandatario, que puso como plazo al régimen las 20 (hora de Washington, las 21 en la Argentina) de este martes.

En diálogo con LN+, Andrés Repetto analizó las últimas declaraciones del mandatario y los próximos pasos del régimen iraní, en medio de esta escalada de tensión en la sexta semana de la guerra.

“Todavía no sabemos de qué se trata, si es solamente un ataque como los que ya vimos a la isla de Kharg o estamos hablando de algo más grande”, advirtió el experto. Y enseguida completó: "Bueno, claramente Estados Unidos, si quisiera, podría terminar, como dijo el presidente de los Estados Unidos, en una noche con Irán (...) pero interpreto que lo que está diciendo es que ese terminar en una noche es porque puede terminar con toda la infraestructura petrolera, de electricidad, habló también del tema del agua obviamente con un impacto tremendo en la población civil".

Andres Repetto en LN+

Noticia en desarrollo