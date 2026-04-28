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Trump arremete contra Merz y profundiza la grieta con Europa por la crisis con Irán

El presidente estadounidense acusó al canciller alemán de ser indiferente ante la posibilidad de que Teherán tenga un arma nuclear, tras sus críticas a la estrategia en Medio Oriente

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Trump respondió con dureza a las críticas de Merz y escaló la tensión entre Washington y Berlín
Trump respondió con dureza a las críticas de Merz y escaló la tensión entre Washington y BerlínMark Schiefelbein - AP

WASHINGTON.– La tensión entre Estados Unidos y Alemania sumó un nuevo capítulo tras un duro cruce público en el que el presidente Donald Trump acusó al canciller Friedrich Merz de ignorar el riesgo nuclear de Irán. Esto expuso nuevamente las crecientes diferencias entre Washington y sus aliados europeos en torno al conflicto con Teherán.

El detonante fue una serie de declaraciones de Merz durante una charla con estudiantes en la ciudad de Marsberg, en las que criticó con inusual dureza la estrategia estadounidense. El canciller alemán sostuvo que Irán está “humillando” a Estados Unidos a forzar negociaciones infructuosas y cuestionó la falta de un plan claro de salida en la escalada militar. Estados Unidos “obviamente entró a esta guerra sin una estrategia”, afirmó, en un mensaje que resonó más allá de Alemania y evidenció el malestar dentro de la OTAN.

Las palabras no tardaron en encontrar respuesta. A través de su red Truth Social, Trump reaccionó con dureza y apuntó directamente contra el líder alemán. “No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto económica como en otros aspectos”, escribió, antes de acusar a Merz de sostener una postura irresponsable frente a Irán. “El canciller de Alemania piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!”, lanzó.

El presidente estadounidense defendió su política hacia Teherán y aseguró que está haciendo lo que otros líderes no se animaron a hacer. “Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría tomado como rehén”, afirmó, en un intento por justificar la presión militar y diplomática que impulsa su administración.

Trump atacó a Merz en Truth Social
Trump atacó a Merz en Truth Social

El intercambio marca un deterioro visible en la relación transatlántica, ya tensionada por desacuerdos previos en torno a la guerra en Ucrania, el gasto en defensa y el rol de la OTAN. En este caso, el eje del conflicto es la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, una operación que, según Berlín, no fue consultada con sus socios europeos.

Merz fue explícito en ese punto: aseguró que Alemania —y Europa en general— no fueron informadas previamente sobre los ataques, y que posteriormente transmitió su escepticismo directamente a Trump. Incluso comparó la situación con las guerras de Irak y Afganistán, sugiriendo que Washington podría estar repitiendo errores del pasado.

Además, el canciller subrayó el impacto económico que el conflicto está teniendo en su país. El cierre de facto del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, generó turbulencias en los mercados y amenaza con afectar el suministro. “Esto le está costando a Alemania mucho dinero, mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica”, advirtió.

El cruce entre el presidente estadounidense y el canciller alemán expone nuevas fisuras en la OTAN
El cruce entre el presidente estadounidense y el canciller alemán expone nuevas fisuras en la OTANMichael Kappeler - dpa

La crítica alemana también se inscribe en un contexto más amplio de incomodidad europea frente a la estrategia estadounidense. Trump, por su parte, presionó públicamente a los países de la OTAN para que contribuyan con fuerzas navales a reabrir el estrecho, una exigencia que varios aliados recibieron con reservas.

Agencias AP y Reuters

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