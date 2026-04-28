Un senador de 92 años quedó como último garante del poder en Washington tras el atentado contra Trump
La concentración de la cúpula del poder en la cena de corresponsales expuso la fragilidad de la línea de sucesión presidencial
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WASHINGTON.– Tres días después del tiroteo en el hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el foco del análisis político se desplazó hacia un dato inquietante: en cuestión de segundos, un mismo episodio concentró al presidente, al vicepresidente y a gran parte de la cúpula del poder en una situación de riesgo, dejando expuesta la fragilidad de la línea de sucesión en Estados Unidos.
El atentado del sábado contra el presidente Donald Trump no solo puso en riesgo su seguridad personal, sino que activó una alarma más profunda sobre la continuidad del mando. En ese escenario emergió, casi en silencio, una figura inesperada: el senador Chuck Grassley. A sus 92 años, el legislador republicano por Iowa quedó, por azar o por diseño, como el último eslabón de la sucesión presidencial.
El incidente ocurrió a las 20.30, en plena cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Mientras los asistentes compartían la velada, una serie de disparos en el vestíbulo desató el pánico. El Servicio Secreto evacuó de inmediato a Trump y al vicepresidente JD Vance, pero el episodio dejó al descubierto un riesgo mayor: la concentración, en un mismo espacio, de buena parte de la cúpula del poder.
En el salón también estaban el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y varios miembros clave del gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La simultaneidad de esas presencias elevó el nivel de vulnerabilidad institucional a un punto crítico.
De acuerdo con la Constitución y la ley de sucesión, si el presidente y el vicepresidente quedan incapacitados, el mando pasa al titular de la Cámara. En ausencia de este, la responsabilidad recae en el presidente pro tempore del Senado, cargo que hoy ocupa Grassley. Se trata de un puesto mayormente ceremonial, asignado al senador de mayor antigüedad del partido mayoritario. En su caso, con más de cuatro décadas en el Capitolio, esa formalidad adquirió una dimensión inesperada.
Su ausencia en la cena del sábado resultó, en retrospectiva, decisiva. En eventos de alto perfil, como el discurso del Estado de la Unión, el gobierno suele designar a un “sobreviviente designado”, resguardado en un lugar secreto para garantizar la continuidad del poder. Sin embargo, la gala de corresponsales no contempla ese protocolo de manera formal.
En los pasillos del Capitolio persiste la incógnita: no está claro si Grassley se ausentó por indicación de seguridad o si se trató de una coincidencia. Lo cierto es que su permanencia fuera del hotel evitó, potencialmente, un vacío de poder de consecuencias imprevisibles.
Nacido en 1933 en Iowa, Grassley construyó una carrera política extensa y disciplinada, con siete reelecciones consecutivas. Su perfil bajo contrasta con el rol que, sin buscarlo, terminó desempeñando en una noche crítica: el de garante último de la continuidad institucional.
El episodio del sábado fue, además, el tercero que afecta a Trump en menos de dos años. El mandatario ya había resultado herido en Butler, Pensilvania, y fue blanco de otro intento de magnicidio en su campo de golf. Tras el incidente más reciente, regresó a la Casa Blanca, elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad y cuestionó las condiciones de seguridad del hotel Hilton.
Más allá del caso puntual, el debate que se abrió esta semana apunta a un problema estructural: el riesgo que implica concentrar a la dirigencia política en un mismo lugar. La línea de sucesión incluye también a los secretarios del gabinete, en un orden determinado por la antigüedad de sus carteras. Detrás de Grassley se ubican, sucesivamente, los titulares de Estado, Tesoro y Defensa.
La lista continúa con el procurador general —cargo que actualmente ocupa de forma interina Todd Blanche—, lo que introduce dudas legales sobre su capacidad para asumir la presidencia. Luego siguen los responsables de Interior, Agricultura, Comercio, Salud, Vivienda, Transporte, Energía, Educación, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.
Agencia Reuters y diario The Washington Post
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