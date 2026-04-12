Previo al comienzo de su gira por África, el Papa pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego

ROMA.– En vísperas de partir este lunes para el tercer viaje internacional de su pontificado –una gira de diez días a cuatro países de África–, el papa León reiteró su firme llamado a la paz. Al asomarse de su despacho del Palacio Apostólico para la tradicional oración dominical del mediodía romano del Regina Caeli, el Pontífice mencionó especialmente al Líbano.

“Estoy muy cerca del amado pueblo libanés en estos días de dolor, de miedo y de esperanza invencible en Dios. El principio de humanidad, inscrito en la conciencia de toda persona y reconocido en las leyes internacionales, comporta la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”, subrayó. “Exhorto a las partes en conflicto para que cese el fuego y busquen con urgencia una solución pacífica”, clamó, ante miles de fieles de todo el mundo que llenaban la Plaza de San Pedro.

Arrastrado a inicios de marzo por el grupo pro-iraní Hezbollah a una nueva guerra con Israel, en el Líbano ya se cuentan más de 2000 muertos, entre los cuales muchísimos civiles, al menos 350 víctimas de terribles bombardeos el miércoles pasado, justo en el día en el cual también allí debería haber comenzado una tregua.

El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Regina Caeli en el Vaticano FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El Papa también pidió a la multitud oraciones para su peregrinación de diez días (del 13 al 23 de abril) a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, su tercer viaje internacional después de Turquía y el Líbano, a fines del año pasado y al principado de Mónaco, el 28 de febrero pasado.

Será su primer viaje como Papa al continente africano, donde la Iglesia Católica está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo y que hoy cuenta con 288 millones de miembros, el 20,3% de la población católica mundial total, según el Anuario Vaticano. Aunque tiene 70 años y es un Papa físicamente en forma, será una gira más que exigente: en diez días recorrerá 18.000 kilómetros, visitará once ciudades, se subirá a 12 aviones y cuatro helicópteros, y pronunciará ocho discursos, ocho homilías y seis saludos en cuatro idiomas diferentes (inglés, francés, portugués y español) ante grandes audiencias.

La primera etapa será Argelia, donde León XIV se convertirá en el primer Pontífice que pisa la tierra que vio nacer a San Agustín, el santo de Hipona. Tal como destacó el Vaticano, San Agustín será el hilo conductor de una visita que tendrá como eje el encuentro y la fraternidad, en un país de 48 millones de habitantes de mayoría musulmana, donde los católicos son una minoría ínfima (9000). Como superior de la orden de San Agustín, Robert Prevost ya estuvo en Argelia dos veces. Además de reunirse con autoridades y visitar la Gran Mezquita de Argel, la tercera más grande del mundo -inaugurada en 2019-, el su segundo día volará a Annaba, antiguamente llamada Hipona, ciudad del noreste del país donde San Agustín fue obispo (396-430 d. C.). Allí rezará ante las ruinas arqueológicas, visitará la casa de las Hermanitas de los Pobres, que cuidan de ancianos necesitados y celebrará una misa.

Camerún espera para darle la bienvenida al Papa León XIV PATRICK MEINHARDT - AFP

En la mañana del 15 de abril volverá a subirse un avión para volar a Camerún, país ya visitado por san Juan Pablo dos veces (en 1985 y en 1995) y por Benedicto XVI en 2009, en un viaje que también lo llevó a Angola. En Camerún, excolonia (primero alemana, luego francesa y británica) de más de 28 millones de habitantes de mayoría cristiana —8,3 millones de ellos católicos—, con una importante población musulmana (alrededor del 20 %), se espera que haga hincapié en la necesidad de paz.

De hecho, el 16 de abril volará a Bamenda, en la conflictiva región del noroeste, en la parte anglófona del país, donde el conflicto persiste desde hace 10 años. Allí tendrá un encuentro por la paz con cristianos y musulmanes en la Catedral de San José y, posteriormente, oficiará una misa al aire libre por la justicia y la paz para 20.000 personas antes de regresar a Yaundé.

El mismo mensaje de paz transmitirá en su tercera etapa, Angola, país que después de obtener la independencia de Portugal en 1975, sufrió una larga guerra civil. Se espera que León también hable sobre la situación de pobreza, desigualdad de ingresos, corrupción y el creciente analfabetismo en este país de 40 millones de habitantes, la mayoría cristianos, de los cuales casi el 70% vive en zonas urbanas con una edad promedio de 16,7 años.

La última etapa del peregrinaje será en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española (1778-1968) que se encuentra en la actualidad bajo el mando del déspota más longevo del mundo, en el poder hace más de 45 años, y único país de África donde se habla español (hasta tuvo en un momento a Buenos Aires como capital).

León se convertirá em el segundo papa después de Juan Pablo II en 1982, en visitar este país de 1,8 millones de habitantes, donde el 80 por ciento de la población es católica.