Trump confirmó que tuvo una conversación con Nicolás Maduro, pero no ofreció detalles

WASHINGTON.- La confirmación de la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro se produjo en un escenario que el propio presidente estadounidense suele utilizar para marcar agenda: un intercambio informal con periodistas a bordo del Air Force One.

Allí, consultado directamente sobre una comunicación que medios estadounidenses venían insinuando desde hacía días, Trump respondió con la mezcla habitual de desdén y cálculo político: “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”.

Maduro celebraba el Día del Estudiante mientras Venezuela rechazaba acusaciones de EE. UU. sobre el Cártel de los Soles

Su gesto cerró una semana de especulaciones sobre un posible contacto entre ambos mandatarios y terminó de validar lo que The New York Times (y luego The Wall Street Journal) habían informado: que el diálogo había tenido lugar a principios de noviembre y que, incluso, se había barajado la posibilidad de una futura reunión entre ellos en territorio estadounidense.

El contexto del intercambio no es menor. La revelación de la llamada coincidió con un brusco endurecimiento de la retórica presidencial respecto de Venezuela, incluida una advertencia sobre el espacio aéreo del país sudamericano que desató ansiedad en Caracas y desconcierto en la región.

El sábado previo, Trump había publicado en su plataforma Truth Social un mensaje en el que sostenía que el espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” debía considerarse completamente “cerrado”, y lo acompañó con una advertencia directa: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro participa en un acto cívico-militar organizado por el gobierno en Caracas

El mensaje, de tono inequívoco, fue interpretado inmediatamente como un posible anticipo de acciones militares.

En Venezuela, donde el gobierno de Maduro enfrenta desde hace meses un aumento de actividades militares estadounidenses en el Caribe, la declaración disparó versiones de una inminente operación, o al menos de un escalamiento en la presión estadounidense.

La administración Trump ya venía intensificando la narrativa de que el gobierno socialista de Maduro cumple un rol activo en el suministro ilícito de drogas hacia Estados Unidos, una acusación que Caracas rechaza.

Y fuentes señalaban que Washington tenía sobre la mesa incluso alternativas de mayor profundidad: desde operaciones encubiertas de la CIA hasta la preparación de una “nueva fase” militar tras meses de ataques a presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

El presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago

Frente a las preguntas insistentes de los periodistas, Trump intentó desactivar la interpretación más extrema. “No lean nada en ello”, dijo sobre su publicación, y en otro tramo pidió “no sacar conclusiones”.

Atribuyó su advertencia a la percepción de que “Venezuela no es un país muy amigo”, pero se negó a entrar en detalles. En paralelo, había dicho a miembros de las Fuerzas Armadas que Estados Unidos comenzaría “muy pronto” operaciones terrestres para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos, un comentario que volvió a abrir la puerta a lecturas más pesadas sobre sus intenciones.

Desde Caracas, las respuestas oficiales fueron más medidas. Ni Maduro ni sus principales colaboradores se pronunciaron sobre la llamada telefónica. Consultado durante una conferencia de prensa, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se limitó a afirmar que el asunto “no era el tema del día” y derivó el foco hacia otro frente: el anuncio de una investigación sobre supuestos ataques de barcos estadounidenses en el Caribe.

Más allá de las declaraciones cruzadas, el cruce deja en evidencia que la administración Trump combina un endurecimiento militar cada vez más visible con insinuaciones de que aún existe margen para la diplomacia.

