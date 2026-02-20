La Sagrada Familia alcanza la altura máxima prevista por Gaudí tras casi 150 años de obras

BARCELONA.– La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona alcanzó hoy su altura máxima proyectada de 172,5 metros, tras la colocación de la parte superior de la cruz en su torre central. Se trata de un hito clave en la construcción concebida por Antoni Gaudí hace más de 140 años, aunque todavía restan años para su finalización.

Esta mañana, una grúa amarilla elevó la última pieza de la gran cruz blanca que completa la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí, apodado “el arquitecto de Dios”.

Una grúa eleva la parte superior de la cruz de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia LLUIS GENE� - AFP�

Desde el 31 de octubre de 2025, cuando alcanzó los 162,9 metros, la Sagrada Familia relegó a la Iglesia Mayor de Ulm –de 161,53 metros de alto–, en Alemania, como la iglesia más alta del mundo.

Aunque todavía resta retirar los andamios y terminar el interior, la torre será inaugurada el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. En la ceremonia se espera la presencia del papa León XIV, quien todavía no confirmó su asistencia.

“Es un día para recordar a los que hoy y en el pasado hicieron posible que la Sagrada Familia haya llegado a lo más alto, desde los que trabajaron con Gaudí, los que proyectaron la cruz a partir de sus dibujos, arquitectos, ingenieros; fue un reto conseguir una cruz de cuatro brazos y bastante ligera y que se pueda visitar en su interior”, dijo emocionado el séptimo arquitecto del templo, Jordi Faulí.

Hoy se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que culmina la ejecución exterior de la torre más alta del templo. ✝ Con su instalación, queda completado el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia. 🙌 pic.twitter.com/YVd0NY6JIt — La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 20, 2026

Una maniobra compleja

Desde las nueve de la mañana, una gran grúa trabajó para depositar el brazo superior de la cruz que corona la torre de Jesús: la pieza fue enganchada por cuatro cables rojos, aguardó suspendida en una cubierta del templo y a las 10.38 horas comenzó a levantarse. Antes de las 11, ya estaba en lo alto de la torre, donde los operarios trabajaron para fijarla con 40 tuercas que se ajustaron con gatos hidráulicos, según explicó el arquitecto responsable de los terminales, Mauricio Cortés.

Tal como lo había previsto Gaudí, la cruz tiene cuatro brazos para que su forma pueda reconocerse desde cualquier dirección, explicó el rector de la Sagrada Familia, el reverendo Josep Turull. Si el Ayuntamiento de Barcelona lo autoriza, el proyecto original también contempla la emisión de un haz de luz desde cada uno de los brazos, como símbolo del papel de la iglesia como faro espiritual, añadió.

La delicada maniobra estaba prevista para la semana pasada, pero el vendaval que afectó la capital catalana la retrasó. No fue hasta este viernes que el viento dio una tregua y la operación se pudo llevar a cabo, con presencia de visitantes en el interior y exterior del templo. La junta constructora transmitió la operación en directo en sus perfiles de redes sociales –TikTok, YouTube e Instagram–, con planos realizados con un dron que podía verse desde la calle.

La gente observa cómo una grúa eleva el brazo superior de la cruz hasta la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia Emilio Morenatti� - AP�

La pieza superior de la cruz de la torre de Jesucristo llevaba al menos dos semanas esperando en una cubierta del templo, a 35 metros de altura, donde se dieron los últimos retoques en su estructura metálica interior y se colocaron los cristales de sus aperturas. La mole, que pesa más de 12 toneladas, fue colocada con la pericia del gruista José Encina, que trabaja en una cabina a 140 metros de altura con una pluma que, completamente desplegada, alcanza los 200 metros. Arriba, a la cruz le esperaban escaladores. El supervisor de todos los trabajos, quien coordina a un equipo de 150 personas, es el maestro de obras Jaume Oromí.

En total, la cruz mide 17 metros de altura, el equivalente a un edificio de cinco pisos, y 13 de ancho. La estructura suma 15.000 piezas cerámicas, procedentes de 500 moldes distintos y siete tonos de blanco. Gaudí quería que el sol se reflejara en ella y brillara de día. En los últimos meses, la junta constructora trabajó en la colocación primero del brazo inferior de la cruz (en octubre y noviembre) y durante el mes de diciembre y enero se colocaron los cuatro brazos, que quedaron ubicados el día 14 de este mes.

Casi 150 años de construcción

La primera piedra del templo se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó verlo terminado en vida. Solo una de sus múltiples torres estaba finalizada cuando murió, a los 73 años, en 1926, tras ser atropellado por un tranvía.

Antes de morir, Gaudí dejó avanzada la fachada del Nacimiento y terminó la torre de Bernabé, para mostrar una parte del templo y poder seguir atrayendo donaciones. Un siglo después, el conjunto está terminado en altura: la basílica, las fachadas del Nacimiento y la Pasión, las torres de los apóstoles, las de los cuatro evangelistas, la de María –inaugurada en 2021– y, desde este viernes, el exterior de la de Jesús.

Vista de la basílica de la Sagrada Familia, cuando se convirtió en la iglesia más alta del mundo Emilio Morenatti - AP

En las últimas décadas, los trabajos se aceleraron a medida que la basílica se convirtió en un gran atractivo turístico internacional, con visitantes de todo el mundo que viajan a Barcelona para contemplar el monumento.

Tras el revés de la pandemia -que obligó a abandonar los planes de finalizar el templo en 2026-, la junta constructora, una fundación canónica privada, se resiste a fijar una nueva fecha definitiva de finalización. Fuentes del templo consideran, sin embargo, que las obras principales podrían concluirse en alrededor de una década.

“Falta la fachada de la Gloria”, advirtió Faulí sobre la parte más polémica que afronta el templo: la decisión sobre si se derriban edificios de vivienda para construir una escalinata de entrada en la calle de Mallorca. El conflicto deberá ser mediado por el Ayuntamiento, que en plena crisis de acceso a la vivienda en la ciudad asegura que no habrá ningún acuerdo que no garantice soluciones habitacionales para los vecinos.

Agencia AFP, AP y diario El País