Qué pasó en Irán y qué se sabe de las denuncias de muertos en las protestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.– Protestas en todo Irán, desencadenadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia, en un contexto en el que el gobierno ha cortado el acceso a internet y a las redes telefónicas.

Teherán aún se recupera de una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio del año pasado, durante la cual Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en Irán. La presión económica –que se intensificó desde septiembre, cuando las Naciones Unidas restablecieron sanciones contra el país por su programa atómico– ha hecho que la moneda iraní, el rial, se desplome, cotizando ahora a más de 1,4 millones por dólar.

Protestas en Irán

Mientras tanto, el autodenominado “Eje de la Resistencia” de Irán –una coalición de países y grupos armados respaldados por Teherán– ha quedado diezmado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en 2023.

Una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que alertó que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Washington “saldrá en su rescate”, ha adquirido un nuevo significado después de que tropas norteamericanas capturaran a Nicolás Maduro, el depuesto mandatario de Venezuela y aliado histórico de Teherán.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One, en Maryland, el 11 de enero de 2026 Julia Demaree Nikhinson� - AP�

“Lo estamos siguiendo muy de cerca”, advirtió Trump sobre la situación en Irán. “Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los va a golpear muy duramente”, agregó.

Esto es lo que hay que saber sobre las protestas y los desafíos que enfrenta el gobierno de Irán.

Qué tan extendidas están las protestas

Más de 500 protestas han tenido lugar en las 31 provincias de Irán, informó a primera hora del lunes la agencia Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Según ese organismo, el balance de muertos ya alcanzó los 544, y ya hubo más de 10.600 detenciones. El grupo se basa en una red de activistas que se encuentran dentro de Irán para su cobertura y ha sido preciso en episodios anteriores de disturbios.

Sin embargo, otras organizaciones han disputado el conteo de muertos dada la extrema dificultad de acceder al terreno y a información confiable dentro de la teocracia.

La ONG Derechos Humanos en Irán (IHR, por sus siglas en inglés), con sede en Noruega, afirmó el domingo que había al menos 192 manifestantes muertos desde que empezaron las protestas el 28 de diciembre, pero advirtió que el balance real podría ser mucho mayor.

“Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la organización, que dio cuenta también de más de 2600 detenciones.

pic.twitter.com/ZuNZCNBTU7 Des Iraniens dans une morgue improvisée de #Téhéran à la recherche du corps d'un proche tué lors des manifestations de ce week-end.

Le bilan des victimes de la répression avoisinerait les 2000 morts.#IranRevolution2026 — Clément Weill-Raynal (@CWeillRaynal) January 11, 2026

Los medios estatales iraníes han ofrecido muy poca información sobre las manifestaciones. Los videos que circulan en línea solo brindan breves imágenes de personas en las calles o el sonido de disparos.

Los periodistas en Irán, en general, también enfrentan restricciones para informar, como la necesidad de obtener permiso para desplazarse por el país, además del riesgo de acoso o detención por parte de las autoridades. El corte de internet ha complicado aún más la situación.

El gobierno iraní no ha proporcionado cifras oficiales de víctimas por las manifestaciones.

Por qué empezaron las manifestaciones

El colapso del rial provocó una crisis económica cada vez más profunda en Irán. Los precios de la carne, el arroz y otros productos básicos de la mesa iraní se dispararon, mientras el país lucha con una tasa de inflación anual de alrededor del 40%.

En diciembre, Irán introdujo un nuevo esquema tarifario para la nafta subsidiada a nivel nacional, elevando el precio de uno de los combustibles más baratos del mundo y ejerciendo una presión adicional sobre la población. Teherán podría buscar aumentos aún más pronunciados en el futuro, ya que el gobierno pretende revisar los precios cada tres meses.

Mientras tanto, se espera que los precios de los alimentos también se disparen después de que el Banco Central de Irán pusiera fin en los últimos días a un tipo de cambio preferencial y subsidiado entre el dólar y el rial para todos los productos, excepto los medicamentos y el trigo.

Las protestas empezaron a fines de diciembre con comerciantes en Teherán, antes de extenderse. Si bien en un principio se centraron en reclamos económicos, las manifestaciones pronto incluyeron consignas contra el régimen teocrático. La ira ha venido acumulándose por años, en particular tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció estando bajo custodia policial, un hecho que desató protestas en todo el país.

Algunos manifestantes han coreado consignas en apoyo al príncipe heredero iraní exiliado Reza Pahlavi, quien llamó a movilizarse la noche del jueves y del viernes.

Alianzas debilitadas

El llamado “Eje de la Resistencia” de Irán, que ganó relevancia en los años posteriores a la invasión y posterior ocupación de Irak lideradas por Estados Unidos en 2003, atraviesa un momento crítico.

Israel ha aplastado a Hamas en la devastadora guerra en la Franja de Gaza. Hezbollah, el grupo armado chiita en el Líbano, ha visto morir a gran parte de su cúpula dirigente a manos de Israel y desde entonces atraviesa serias dificultades. Una ofensiva relámpago en diciembre de 2024 derrocó en Siria al presidente Bashar al–Assad, aliado histórico y protegido de Irán, tras años de guerra en el país. En Yemen, los rebeldes hutíes respaldados por Teherán también han sido duramente golpeados por ataques aéreos israelíes y norteamericanos.

El expresidente sirio Bashar al-Assad fue uno de los aliados más cercanos de Irán hasta que fue derrocado el año pasado Getty Images

Mientras tanto, China ha seguido siendo un importante comprador de crudo iraní, pero no ha brindado un apoyo militar explícito. Tampoco lo ha hecho Rusia, que sí ha recurrido a drones iraníes en su guerra en Ucrania.

Preocupación por el programa nuclear

Irán ha insistido durante décadas que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, en los últimos tiempos sus funcionarios han amenazado cada vez más con avanzar hacia la obtención de un arma nuclear. Antes del ataque estadounidense de junio, Irán estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de uso militar, lo que lo convertía en el único país del mundo sin un programa de armas nucleares que llevara a cabo ese proceso.

Teherán también ha reducido de manera creciente su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el ente de control nuclear de la ONU al mando del argentino Rafael Grossi, a medida que aumentaron las tensiones en torno a su programa nuclear en los últimos años. Grossi ha advertido que Irán podría construir hasta 10 bombas nucleares si decidiera militarizar su programa.

Una bandera iraní frente al reactor nuclear de Bushehr en Irán el 21 de agosto del 2010 Vahid Salemi - AP

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que Irán aún no ha iniciado un programa de armamento nuclear, pero que ha “llevado a cabo actividades que lo colocan en una mejor posición para producir un artefacto nuclear, si así lo decide”.

Irán afirmó recientemente que ya no está enriqueciendo uranio en ningún punto del país, en un intento de enviar una señal a Occidente de que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para aliviar las sanciones. Sin embargo, no ha habido conversaciones significativas en los meses transcurridos desde la guerra de junio.

Las tensas relaciones con Estados Unidos

Hace décadas, Irán fue uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente bajo el sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compraba armamento militar estadounidense y permitía que técnicos de la CIA operaran puestos secretos de escucha para vigilar a la vecina Unión Soviética. La CIA impulsó el golpe de Estado de 1953 que consolidó el poder del sha.

Pero en enero de 1979, el sha huyó de Irán ante el crecimiento de las manifestaciones masivas en su contra. Después llegó la Revolución Islámica encabezada por el ayatollah Ruhollah Khomeini, que dio origen al gobierno teocrático iraní.

Personas participan en una manifestación en apoyo a las protestas masivas contra la República Islámica en Irán, en París, el 11 de enero de 2026 KIRAN RIDLEY� - AFP�

Más tarde ese mismo año, estudiantes universitarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, exigiendo la extradición del sha, lo que desencadenó la crisis de los rehenes que se prolongó durante 444 días y derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, Estados Unidos respaldó a Saddam Hussein. En ese conflicto, Washington lanzó un ataque de un solo día que dejó gravemente dañada a Irán, como parte de la llamada “guerra de los petroleros”, y posteriormente derribó un avión comercial iraní que, según el Ejército estadounidense, confundió con una aeronave militar.

Manifestantes iraníes queman banderas de Israel y Estados Unidos en Teherán el 20 de junio del 2025 Vahid Salemi - AP

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y una diplomacia reticente. Las relaciones alcanzaron su punto más alto con el acuerdo nuclear de 2015, mediante el cual Irán limitó de forma drástica su programa a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto en 2018, lo que reavivó las tensiones en Medio Oriente, intensificadas aún más tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Agencias AP y AFP