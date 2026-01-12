EE.UU. revocó más de 100.000 visas en 2025 y marcó un récord bajo el segundo mandato de Trump

WASHINGTON.– Estados Unidos revocó más de 100.000 visas durante 2025, el primer año del segundo mandato presidencial de Donald Trump, en lo que el propio gobierno definió como una cifra récord y una muestra del endurecimiento de su política migratoria.

El número más que duplicó el registrado en 2024, cuando la administración demócrata de Joe Biden había dejado sin efecto unas 40.000 visas, según datos oficiales difundidos este lunes por el Departamento de Estado.

“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, afirma la publicación de la cuenta oficial del organismo en X.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

De acuerdo con esa cartera, las revocaciones se produjeron principalmente por la comisión de delitos y por violaciones a las condiciones de permanencia en el país. Entre los casos mencionados figuran agresiones físicas, posesión y distribución de drogas, robos, fraude, abuso infantil y detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol.

“La administración Trump seguirá priorizando a Estados Unidos y protegiendo a nuestra nación de ciudadanos extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, afirmó Pigott, al ratificar que la política de revocaciones y deportaciones se mantendrá durante el resto del mandato.

El informe oficial detalla que unas 8000 de las visas revocadas correspondieron a estudiantes extranjeros, mientras que alrededor de 2500 afectaron a trabajadores especializados que habían tenido “encuentros con las fuerzas de seguridad” por actividades delictivas. En el caso de estos últimos, la mitad de las revocaciones estuvo vinculada a arrestos por conducción en estado de ebriedad, un 30% a cargos por asalto o agresión, y el 20% restante a delitos como robo, abuso de sustancias, abuso infantil, fraude y malversación de fondos.

La mayor parte de las revocaciones de 2025, sin embargo, alcanzó a turistas y viajeros de negocios que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del autorizado por sus visados, según confirmó un funcionario del Departamento de Estado a la cadena Fox News. En el ámbito estudiantil, casi 500 jóvenes perdieron su estatus migratorio por delitos vinculados con drogas, mientras que cientos de trabajadores extranjeros fueron despojados de sus visas por sospechas de abuso infantil.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó además la revocación de visas a estudiantes que participaron en protestas contra Israel. Para ello, la administración recurrió a una ley de la era McCarthy que habilita a negar el ingreso o expulsar a extranjeros considerados contrarios a la política exterior estadounidense. No obstante, algunos de los casos más visibles lograron frenar las órdenes de deportación mediante recursos judiciales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio es uno de los protagonistas de la política antimigratoria de Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Las revocaciones forman parte de una estrategia más amplia de control migratorio impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El presidente firmó una orden ejecutiva para reforzar la verificación de antecedentes de quienes solicitan visas y endureció los procesos de evaluación, incluyendo el rastreo de la actividad en redes sociales de los solicitantes.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump deportó a más de 605.000 personas desde enero de 2025, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria. La ofensiva incluyó un aumento del número de agentes federales y una intensificación de redadas y controles migratorios en todo el territorio.

En agosto de 2025, el gobierno anunció además que estaba revisando el estatus de los 55 millones de extranjeros que poseen visas estadounidenses válidas, un proceso que continúa en marcha. Según el Departamento de Estado, esta política se apoya en el nuevo “centro de investigación continua”, creado para monitorear de forma permanente a los titulares de visados.

Agencia AFP