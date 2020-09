Trump pidió que la ONU le haga rendir cuentas a China por el coronavirus

Discurso presidente norteamericano Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU Fuente: AP

WASHINGTON.- En un discurso grabado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a China por la propagación de la pandemia del coronavirus en su mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y dijo que el organismo debe "responsabilizar" al gigante asiático.

"El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente controlada por China, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión de persona a persona", dijo Trump en su mensaje, y agregó luego que también dijeron falsamente que el virus, al que llamó "el virus de China", no era transmitido por las personas que no presentan síntomas.

"Las Naciones Unidas deben responsabilizar a China por sus acciones", exigió Trump.

El discurso del mandatario fue grabado el lunes en la Casa Blanca, más breve que sus mensajes anteriores, se enfocó en la pandemia del coronavirus y ensayó una firme defensa de la muy criticada respuesta de su gobierno a la crisi de salud, la peor del último siglo. Trump recordó que Estados Unidos montó la movilización de recursos más agresiva "desde la Segunda Guerra Mundial".

"Setenta y cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de las Naciones Unidas, una vez más estamos comprometidos en una gran lucha global. Hemos librado una feroz batalla contra el enemigo invisible, el virus de China, que se ha cobrado innumerables vidas en 188 países", había arrancado Trump al inicio de su mensaje.

El mandatario volvió a prometer que Estados Unidos distribuirá una vacuna y derrotará al virus, y le pondrá punto final a la pandemia. "Y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedents", prometió Trump.

