Israel: Nelson Castro vivió un incómodo momento mientras reportaba las consecuencias de un ataque iraní

El periodista de TN Nelson Castro vivió un incómodo y tenso momento en plena transmisión en vivo cuando un grupo de personas intentó impedir la cobertura de la guerra en la ciudad israelí de Tel Aviv, donde murieron dos obreros tras el impacto de misiles iraníes.

Mientras el periodista informaba sobre la muerte de dos trabajadores este lunes en una obra en construcción alcanzada por una andanada de misiles lanzada por Teherán, un hombre con casco se interpuso repetidamente para interrumpir la transmisión.

El incómodo momento que vivió Nelson Castro durante la cobertura de la guerra

“No podemos determinar quienes son estas personas”, indicó el periodista.

En las imágenes se ve como el hombre toma del brazo a Castro y lo corre del plano donde estaba transmitiendo en vivo el camarógrafo, mientras le dice que no puede estar ahí y que no debe filmar. Minutos más tarde comenzaron a filmar al equipo de TN con sus propios celulares.

El incidente, marcado por gritos y discusiones de fondo, reflejó el nerviosismo de los civiles locales, quienes —según explicó el vocero del Ejército israelí, Roni Kaplan— intentaban evitar que se filmara la zona por temor a revelar coordenadas estratégicas a Irán.

“Son personas que trabajan en este sitio de construcción, están discutiendo si se puede filmar o no”, explicó Kaplan en diálogo con TN.

Y contó que hay civiles sin autoridad real que intentan impedir coberturas periodísticas en zonas de conflicto. “Los civiles piensan que de esta manera están descubriéndoles el punto a los iraníes, a dónde dispararon. Sienten que hacen un trabajo por el país, pero lo que pasa es que hay Google Maps”, expresó Kaplan.

Nelson Castro criticó duramente esta interferencia, calificando el actuar de estos individuos como un falso patriotismo que obstruye el trabajo de la prensa.

“Esta persona no tiene ninguna autoridad para cercenar nada, impide que se pueda trabajar, es impresionante lo que estamos viviendo. Es increíble. Son personas que creen que hacen un trabajo patriota”, exclamó.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei. Horas después de mantener el anuncio en silencio, Teherán confirmó que Mojtaba, su hijo, será quien asuma el rol.

para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei. Horas después de mantener el anuncio en silencio, Teherán confirmó que Mojtaba, su hijo, será quien asuma el rol. Políticos e instituciones emitieron declaraciones de lealtad al nuevo líder supremo: “Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre”.

Trump advirtió que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación.

Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei: Mojtaba, su hijo Vahid Salemi� - AP�