Ucrania negó haber usado drones contra el Kremlin y teme un “ataque terrorista a gran escala” de Rusia

KIEV.- Ucrania negó el miércoles cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin para asesinar al presidente Vladimir Putin, que Rusia atribuye a Kiev, y advirtió que es Moscú quien “está preparando un ataque terrorista a gran escala”, dando a entender que la denuncia del presunto intento de magnicidio contra el mandatario serviría para justificar futuras medidas en la guerra.

“Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró Mijailo Podoliak, consejero presidencial. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó el funcionario del gobierno de Volodimir Zelensky.

Un ataque contra el Kremlin “incitaría a Rusia a acciones todavía más radicales contra nuestra población civil”, agregó el consejero del presidente. El funcionario también señaló que la de Ucrania es una guerra “exclusivamente defensiva”, lo que pasa también por no atacar objetivos que estén en territorio ruso.

El presidente Volodimir Zelensky, en Helsinki, Finlandia. (Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT VESA MOILANEN - Lehtikuva

Estos cruces tienen lugar en plenos preparativos de una contraofensiva ucraniana destinada a reconquistar territorios ocupados por Rusia después de la invasión del país, en febrero de 2022. Rusia “tiene mucho miedo al inicio de las ofensivas de Ucrania a lo largo de la línea de frente e intenta de cualquier manera tomar la iniciativa, desviar la atención”, dijo Podoliak.

“Consideramos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente ruso”, señaló el Kremlin, que informó que Putin no resultó herido.

Videos publicados por algunos medios de comunicación rusos en las redes sociales muestra una columna de humo sobre el Kremlin durante la noche. No fue posible verificar inmediatamente esas imágenes con fuentes independientes.

Rusia acusa a Ucrania de haber intentado asesinar a Putin con un ataque de drones en el Kremlin

Según la presidencia rusa, “no hay ninguna víctima ni ningún daño causado por la caída y dispersión de fragmentos” de los drones sobre el Kremlin. Si bien en los últimos meses se han estrellado drones en la región de Moscú, esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El intento de ataque denunciado por el Kremlin se produce cuando faltan pocos días para las celebraciones del “Día de la Victoria” el 9 de mayo, cuando Rusia marca con gran pompa la derrota de la Alemania nazi en 1945. El Kremlin aseguró que el desfile del 9 de mayo en Moscú se celebrará como estaba previsto, pese al ataque.

”El desfile tendrá lugar. No hay cambios en el programa”, dijo el vocero de la presidencia rusa Dimitri Peskov, citado por las agencias de noticias rusas.

Por su parte, el alcalde de Moscú anunció la prohibición de vuelos drones sobre la capital rusa.

