Lejos de los sets de Coronation Street , la tira para la televisión británica en la que trabaja, el actor británico Jake Parr (32) invierte su tiempo libre en un hobby muy particular. A través de un proyecto denominado Exploring with Jake busca lugares abandonados, los recorre y les saca fotografías. En las últimas horas encontró una casa abandonada en un pequeño pueblo a 300 kilómetros de Londres.

Para su afición fotográfica, Parr suele buscar lugares extraños y abandonados a través de la aplicación Google Maps . Cubierta por ramas de árboles, el actor oriundo de Manchester, se topó con lo que antaño fue una pintoresca mansión.

"No soy de revelar los lugares donde saco mis fotografías, pero en este caso puedo decir que la propiedad estaba cerca de Crewe . La clase de lugares a los que voy son viejos y están abandonados por lo que no sé con qué me voy a encontrar", aseguró Parr en declaraciones a Daily Star .

El exterior de la propiedad estaba muy deteriorado, más allá de la estructura y las columnas de la arcada principal que demostraban el estilo que supo tener. Por dentro, la casa lucía prácticamente en ruinas: con muebles ajados, ventanas rotas y la vegetación que se abría paso hacia el interior.

En el living, Parr encontró todo tipo de elementos entre el polvo y el empapelado caído. Entre los escombros había libros, revistas, una máquina de coser, un par de zapatos de hombre y una gran lata de una antigua marca de chocolate.

En la planta superior, el actor se encontró con las habitaciones con muebles en condiciones similares a las de toda la casa. En el fondo de la casa, la frondosa vegetación se había adueñado de todo.

Hay tantos pasatiempos como personas en el mundo y sobre su gusto particular, Parr se encarga de dejar bien en claro por qué elige hacer lo que hace. "Algunas personas disfrutan de la práctica de deportes extremos. Yo, en cambio, encuentro diversión en hacer esto", concluye.

Para un futuro cercano, cuando la amenaza del coronavirus y sus rebrotes hayan desaparecido, Parr planea llevar su hobby lejos de donde reside. "Además de haber visitado muchos lugares en el Reino Unido, también he viajado por Lanzarote y Menorca. Espero el año próximo poder viajar a Chernobyl para explorar", concluye la entrevista con el medio británico.