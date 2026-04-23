Un adolescente golpeó y le pisó la cabeza a una chica en una calle de Nueva York

Un adolescente de 14 años fue detenido este jueves en el barrio neoyorquino de East Harlem tras darle una brutal golpiza a una chica de 15 años que se negó a darle su número de celular.

Un video del ataque, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, registra la secuencia del ataque completa. Las imágenes muestran al agresor vestido completamente de negro y con un barbijo confrontando a la víctima en la esquina de la calle 107 Este y la 3ª Avenida en East Harlem.

El sospechoso de 14 años la había estado acosando para conseguir su número de teléfono.

“Te voy a dar una paliza ahora mismo”, le grita el chico a la joven mientras le bloqueaba el paso en el cruce peatonal. Y cuando ella intenta evitarlo, él se aproxima más y dice “Quedáte acá”, agarrándola del brazo. La chica replica: “Andate”.

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Sin embargo, el agresor toma a la joven por detrás, la levanta por el aire y la estrella contra el piso. Acto seguido, mientras yace aturdida en el suelo, le pisa la cabeza antes de escapar.

Según informaron fuentes policiales a The New York Post y AM New York, la víctima fue trasladada a un hospital local en condición estable.

Por su parte, el agresor fue detenido poco después del incidente e imputado por los cargos de agresión en segundo grado. La policía, que no reveló su identidad debido a su edad, informó que el joven de 14 años deberá comparecer ante el tribunal de familia.