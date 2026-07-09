El aeropuerto de Florida cambia su nombre por el de Donald Trump y desata una nueva polémica

WEST PALM BEACH, Estados Unidos.– El presidente norteamericano, Donald Trump, se convirtió este jueves en el primer presidente estadounidense activo en darle su nombre a un aeropuerto, en este caso, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach adoptó oficialmente desde hoy el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en una ceremonia que contó con la presencia de los hijos del mandatario y marcó el inicio del reemplazo de la señalización en la terminal y en las principales autopistas de acceso.

Spotted in Palm Beach County, Florida 👀✈️ pic.twitter.com/YVmPbWax1p — The White House (@WhiteHouse) July 9, 2026

Eric Trump y Donald Trump Jr. fueron los primeros en aterrizar a bordo del avión privado de la familia en el aeropuerto rebautizado, al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

"No hay nadie que haya hecho más por Florida y por el país. Nadie merece más este honor", escribió en X Eric Trump, quien dijo sentirse “orgulloso” de ver las iniciales “DJT” en la tarjeta de embarque.

El cambio de nombre había sido aprobado meses atrás por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y requirió la posterior validación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

🚨EXCLUSIVE: Footage of the moment Trump Force One became the first aircraft to land at the newly-named ‘President Donald J. Trump International Airport’ pic.twitter.com/bCHjePXFXZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 9, 2026

La medida también generó críticas de sectores opositores, que consideran prematuro otorgar ese tipo de reconocimientos mientras el mandatario continúa en funciones.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en instituciones como el Instituto de la Paz o los billetes de dólar.

El mes pasado, sin embargo, el Kennedy Center de Washington recuperó su denominación original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

La reacción de los norteamericanos

En el aeropuerto de Palm Beach, Chris Bailey ve con buenos ojos que el lugar lleve el nombre de Trump.

“Creo que el presidente ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes", afirmó el piloto de 55 años.

Una docena de aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

El "Trump Force One" permanece estacionado en el "Aeropuerto Internacional Donald J. Trump", en West Palm Beach, Florida, el 9 de julio de 2026 CHANDAN KHANNA - AFP

Para Rochelle Bates, empleada de aerolínea de 65 años, el nuevo nombre supone, sobre todo, un dolor de cabeza por la necesidad de cambiar el código original del aeropuerto PBI a DJT en todos los sistemas informáticos y documentos. Un proceso largo que no se completará hasta el 18 de agosto.

“Creo que estaba bien como estaba”, opina la mujer.

John Manov, un médico de 34 años, considera “un poco estúpido” este cambio y cree que Palm Beach es una mejor marca porque “a la gente no le gusta Donald Trump”.

Un cartel sobre la autopista I-95 indica el camino hacia el "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", el 9 de julio de 2026, en Palm Beach, Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A John, un veterano del Ejército de 79 años que no quiere dar su apellido, le indigna la nueva denominación.

"Ahora el aeropuerto lleva el nombre de un delincuente convicto. Es una broma. No es por esto que serví a este país durante 30 años", dijo en referencia a la condena de Trump en 2024 por falsificación de registros comerciales.

En un episodio similar de diciembre de 2025, la junta directiva del Kennedy Center, designada por el propio presidente norteamericano, votó para rebautizar el histórico centro cultural de Washington como “Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”.

Un cartel del "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump" se observa en el aeropuerto recientemente rebautizado en West Palm Beach, Florida, el 9 de julio de 2026 CHANDAN KHANNA - AFP

Trabajadores colocaron enormes letras con el nombre del mandatario sobre la fachada del edificio, que el Congreso había nombrado en 1964 en honor al presidente asesinado. La medida generó un fuerte repudio de la familia Kennedy y del Partido Demócrata, que cuestionaron la legalidad de la medida.

A fines de mayo, el juez federal Christopher Cooper ordenó retirar toda referencia al magnate del edificio, del sitio web y de cualquier material vinculado al centro, al considerar que solo el Congreso puede autorizar un cambio de nombre. Tras un intento fallido de la junta directiva y el Departamento de Justicia por suspender el fallo, el nombre de Trump fue completamente retirado de la fachada, según confirmó el director ejecutivo de la institución, Matt Floca.

Agencias AFP y ANSA