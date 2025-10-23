Un año después, hallan el cuerpo de uno de los tres desaparecidos por las trágicas inundaciones que arrasaron Valencia

MADRID.- Una años después de la DANA que arrasó Valencia, hallaron esta semana en un río el cadáver de uno de los tres desaparecidos por las graves inundaciones que sufrió el este de España en 2024.

Los análisis de ADN confirmaron que el cuerpo pertenece a José Javier Vicent Fas, “un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua” hace un año, en la localidad valenciana de Pedralba, según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

El hallazgo de este cuerpo en el río Turia de la localidad de Manises, arrastrado a 30 kilómetros de donde desapareció, no modifica el balance de 229 muertos en la región de Valencia que ya incluía a tres desaparecidos.

“Esta víctima mortal, como las otras dos personas que a día de hoy siguen desaparecidas tras la barrancada, ya había sido declarada legalmente fallecida” mediante un decreto de un juzgado de primera instancia de Valencia del 6 de marzo pasado, precisó el TSJ.

El hombre manejaba acompañado de su hija de 30 años cuando fueron sorprendidos por la inundación. El cadáver de Susana, una mujer con síndrome de Down, fue hallado dos días después en una playa de Sueca, a unos 70 kilómetros del lugar del incidente.

Las otras dos personas que ahora permanecen desparecidas son Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste; y Francisco Ruiz, de 64 años, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, en el techo de su auto.

En las tareas de búsqueda, los efectivos de la Guardia Civil han recurrido a bastones, drones y perros especializados en detectar cadáveres. Han peinado las zonas hasta cinco veces. Las tareas se han completado con el trabajo del equipo de actividades subacuáticas del instituto armado.

Además, las riadas e inundaciones del 29 de octubre de 2024 dejaron cuatro muertos más en la vecina región de Castilla-La Mancha, lo que elevó a 233 el total de muertos de una de las peores tragedias naturales sufridas en España en un siglo.

El peor desastre natural en décadas

Según el medio local Las Provincias, empleados de la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) alertaron sobre el hallazgo alrededor de las 17 (hora local) del martes, después de que el cuerpo fuera desenterrado por una de las máquinas excavadoras utilizadas para limpiar el cauce del Turia.

Tras ser arrastrado por la riada, el cadáver quedó sepultado en la misma zona donde han aparecido otros cadáveres de víctimas de la DANA.

El medio español El País informó el jueves que el juzgado de Valencia a cargo del caso recibió el informe de identificación por parte de la Guardia Civil y la autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia.

La DANA arrasó con todo a su paso a finales de octubre de 2024 y dejó más de 200 muertos Getty Images

La depresión aislada en niveles altos, conocida como DANA o “gota fría”, es un fenómeno climático de lluvias torrenciales que el 29 de octubre de 2024 provocó en Valencia una de las peores tragedias ocurridas en España en las últimas décadas.

La causa penal por la DANA se encuentra en fase de instrucción en el marco de las investigaciones que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra de la localidad de Catarroja, en Valencia.

