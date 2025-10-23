Vance critica en Israel una votación del Parlamento sobre Cisjordania y advierte que “insulta” el plan de paz de Trump

TEL AVIV.- En un viaje que se convirtió en una demostración de equilibrio diplomático, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, criticó este jueves una votación preliminar en el Parlamento israelí que respalda la anexión de Cisjordania, calificándola como un “insulto” a los esfuerzos de Washington por mantener el alto el fuego con Hamas en Gaza.

“Si la votación de la Knesset fue una maniobra política, entonces es una maniobra política muy estúpida. Personalmente, me siento algo insultado por ello”, declaró Vance en la pista del aeropuerto internacional de Tel Aviv antes de partir del país. El vicepresidente subrayó que “la posición del gobierno de Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel”, en un intento de despejar dudas sobre la política de Washington.

JD Vance on the Judea and Samaria sovereignty vote in the Knesset yesterday:



“It was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it… The West Bank is not gonna be annexed by Israel.” pic.twitter.com/hyWxm9z2EL — Amit Segal (@AmitSegal) October 23, 2025

La declaración de Vance llega después de que el Parlamento israelí aprobara, por 25 votos contra 24, una moción simbólica a favor de la anexión de los territorios ocupados desde 1967. Aunque el proyecto no tiene fuerza de ley y difícilmente avanzará sin el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu, la votación reflejó la presión que enfrenta el gobierno israelí por parte de su ala más dura, que busca empujar los límites de la relación con Estados Unidos.

El gesto parlamentario se percibe como un desafío directo a la estrategia de la administración Trump, que intenta consolidar una paz frágil entre Israel y Hamas mientras coordina un plan de reconstrucción para Gaza. Emiratos Árabes Unidos, pieza clave en la arquitectura diplomática impulsada por Washington, ya advirtió que una anexión constituiría una “línea roja” que pondría en riesgo su cooperación con Israel.

“Lo que vimos fue un intento de algunos políticos de extrema derecha de desviar la atención del proceso de paz”, sostuvo un funcionario norteamericano que acompaña a Vance. “La prioridad de la Casa Blanca sigue siendo estabilizar Gaza, no abrir un nuevo frente político”.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (izquierda), y el presidente israelí, Isaac Herzog, se estrechan la mano durante una reunión en la residencia presidencial, en Jerusalén, el miércoles 22 de octubre de 2025 Leo Correa� - Pool AP�

Durante su estancia en Jerusalén, Vance buscó moderar las críticas y dejar claro que la relación entre ambos países sigue siendo sólida. “No queremos en Israel un estado vasallo. Queremos una asociación, queremos un aliado”, dijo junto a Netanyahu, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos está imponiendo condiciones a su socio más cercano en la región.

La visita de Vance forma parte de una intensa ofensiva diplomática norteamericano para sostener el alto el fuego alcanzado el 10 de octubre. El vicepresidente anunció la apertura de un centro de coordinación civil-militar en el sur de Israel, donde trabajan unos 200 soldados estadounidenses junto a fuerzas israelíes y representantes de otros países, con el objetivo de planificar la estabilización y reconstrucción de Gaza.

El centro, según explicó Vance, servirá también para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y apoyar la formación de una fuerza de seguridad palestina no vinculada a Hamas. Washington aspira a que esa futura fuerza pueda mantener el orden interno en Gaza una vez que el alto el fuego se consolide.

La visita de Rubio

Mientras JD Vance concluía su visita a Israel, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que viajará al país en los próximos días para mantener el impulso diplomático y supervisar los avances del alto el fuego.

Rubio dijo que su gira busca garantizar que las partes cumplan con los compromisos del acuerdo y reforzar la coordinación militar y civil que Washington impulsa en la región. “Queremos ver fuerzas palestinas en Gaza que no pertenezcan a Hamas y que puedan mantener el orden, pero eso requerirá tiempo, entrenamiento y apoyo internacional”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense antes de partir desde la Base Conjunta Andrews.

Durante su visita, Vance había anunciado la apertura de un centro de coordinación civil-militar en el sur de Israel. Rubio, al confirmar su viaje, adelantó que nombrará a un funcionario del Servicio Exterior para trabajar junto al comandante militar estadounidense en Medio Oriente, el vicealmirante Brad Cooper, a fin de consolidar la estructura operativa del nuevo centro.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner asisten a una conferencia de prensa tras una reunión informativa militar en el Centro de Coordinación Militar Civil en el sur de Israel el martes 21 de octubre de 2025 Nathan Howard� - Pool The New York Times�

Rubio también señaló que Estados Unidos busca sumar a sus aliados del Golfo Pérsico a la fuerza internacional de estabilización en Gaza, un esfuerzo que requiere tanto apoyo logístico como legitimidad política regional. “Nos gustaría ver fuerzas policiales palestinas en Gaza que no sean de Hamas y que hagan un buen trabajo, pero esas aún tienen que ser entrenadas y equipadas”, reiteró el secretario de Estado. Washington pretende que esta nueva etapa siente las bases para una transición controlada en el enclave palestino, reduciendo la influencia de las facciones armadas y evitando el colapso de la tregua.

En paralelo, Rubio respaldó las críticas de Vance hacia la votación de la Knesset. “El presidente Trump ha dejado claro que no apoyaremos ningún intento de anexión en este momento. Esa medida amenaza directamente el acuerdo de paz”, subrayó el secretario de Estado.

Rubio tiene previsto reunirse con Netanyahu y con el ministro de Defensa israelí para continuar las conversaciones que Vance inició esta semana, en una nueva muestra de que Washington no está dispuesto a permitir que el alto el fuego se desmorone por disputas políticas internas en Israel. La coordinación entre ambos funcionarios estadounidenses refleja el intento del gobierno de Trump de mantener una línea de acción firme, pero también pragmática, frente a un aliado cada vez más dividido.

Agencias AP y Reuters