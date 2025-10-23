Video: así escapaban los ladrones del Louvre con el botín de joyas valuado en millones

A casi una semana del impresionante robo de las joyas del Museo del Louvre, se conocieron las primeras imágenes que muestran el momento en que los ladrones escaparon por uno de los montacargas que utilizaron para acceder a la Galería de Apolo y cometer el robo en solo ocho minutos.

Vestidos con chalecos amarillos y naranjas como empleados de mantenimiento, bajaron a plena luz del día y mientras los turistas esperaban para ingresar al establecimiento, antes de huir en motocicletas. El montacargas -o escalera hidráulica- estaba estacionado en el muelle Francois Miterrand, frente al río Sena, y se elevaba hasta la primera planta del Louvre.

Mientras tanto, las autoridades y la Policía de Francia continúan con la búsqueda del grupo y de las ocho piezas sustraídas del museo más visitado del mundo, valuadas en varios millones de dólares. Laurence des Cars, presidenta del Louvre, ofreció su renuncia, pero fue rechazada.

El momento en que los ladrones escapan del Louvre

Des Cars, en sus primeras declaraciones públicas desde el día del robo, aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior “están obsoletas”.

“El parque [de cámaras exteriores] es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo. “Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste”, añadió y explicó que, por lo tanto, esta no cubría el balcón afectado por el hurto.

El incidente relanzó el debate sobre las medidas de seguridad del museo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, 80% de los cuales eran extranjeros. El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó este miércoles “acelerar” el refuerzo de la seguridad en el establecimiento, que reabrió sus puertas al público tras permanecer cerrado desde el domingo. La Galería de Apolo, en tanto, permanece cerrada.

La entrada a la Galería de Apolo, cerrada a los turistas. Alexander Vasilyev� - TASS via ZUMA Press�

El robo de las joyas

Dos de los ladrones llegaron al museo a bordo de un camión montacargas, y los otros dos en motos de más de 400 cilindros. Allí rompieron la ventana con una sierra radial desde el balcón y entraron en la galería que alberga la colección real de gemas y diamantes “de la Corona”, que cuenta con unas 800 piezas.

El grupo de asaltantes robó nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. A las 9.37 se activó una alarma. Los autores del robo salieron por la ventana y utilizaron, como a la llegada, la plataforma elevadora.

En medio de la huida dejaron caer una de las piezas -una corona del siglo XIX perteneciente a la esposa de Napoleón II incrustada con 1354 diamantes y 56 esmeraldas-, que fue recuperada y se encuentra siendo analizada para determinar los daños. “Las evaluaciones iniciales sugieren que una delicada restauración es posible”, afirmó la directora del museo.

Con el avance de las pesquisas pudieron determinar que los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas a través de “un pseudoalquiler para una supuesta mudanza”, según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau. La funcionaria también precisó que el servicio de conservación del Louvre estimó los daños en aproximadamente 102 millones de dólares, una suma “extremadamente espectacular” pero que “no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos”.

El robo ocurrió apenas unos meses después de una huelga de personal que advirtió sobre la falta crónica de efectivos de seguridad y la insuficiencia de recursos para esto mismo, con muy pocas personas para vigilar demasiadas salas.