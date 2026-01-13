Rusia lanza otro ataque masivo a la red energética de Ucrania en pleno invierno y desafía los esfuerzos de paz de EE.UU.

KIEV.– Rusia ejecutó en la madrugada de este martes uno de los bombardeos más intensos contra Ucrania desde el inicio del invierno, al lanzar cerca de 300 drones y decenas de misiles contra múltiples regiones del país, en una ofensiva que dejó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y cientos de miles de hogares sin electricidad.

El ataque, el segundo de gran magnitud en apenas cuatro días, volvió a golpear la red energética ucraniana en medio de temperaturas extremas y fue interpretado en Occidente como un desafío directo a los intentos de Washington por impulsar negociaciones de paz, cuando la guerra está por cumplir su cuarto año.

Según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, las fuerzas rusas dispararon casi 300 drones, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero durante la noche, alcanzando al menos ocho regiones.

Uno de los ataques más letales se produjo en la región nororiental de Kharviv, donde cuatro personas murieron cuando un centro de distribución de la empresa postal Nova Poshta fue alcanzado y se incendió. Otras diez personas resultaron heridas en la zona, de acuerdo con las autoridades locales.

Almost 300 attack drones, most of them “shaheds,” along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026

El impacto sobre la infraestructura energética fue inmediato. Zelensky señaló que varios cientos de miles de hogares en la región de Kiev quedaron sin suministro eléctrico, lo que obligó a las autoridades a implementar cortes de emergencia.

En la capital, donde la temperatura diurna rondaba los –12°, las calles amanecieron cubiertas de hielo y el ruido constante de los generadores reflejaba la magnitud de la crisis energética en pleno invierno.

Rusia atacó a Ucrania con más de dos docenas de misiles y cientos de drones la madrugada del 13 de enero de 2026, matando a cuatro personas y atacando otra central eléctrica, lo que aumentó la presión sobre el frágil sistema energético de Ucrania Ukrainian Emergency Service�

En el sur del país, la ciudad portuaria de Odesa también fue blanco de los ataques. Al menos seis personas resultaron heridas y se registraron daños en edificios residenciales, un hospital, un jardín de infantes, una escuela y en instalaciones de energía, informó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

En Kharviv, además, el alcalde Igor Terekhov confirmó que un dron ruso de largo alcance impactó contra un centro médico infantil y provocó un incendio, aunque no se reportaron víctimas fatales en ese episodio.

Un hombre se encuentra junto a un edificio dañado luego de un ataque aéreo en Odesa el 13 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en Ucrania OLEKSANDR GIMANOV� - AFP�

“Escalada peligrosa e inexplicable”

El bombardeo se produjo pocos días después de otro ataque masivo, cuando Rusia utilizó por segunda vez en la guerra un nuevo misil hipersónico de alta potencia, interpretado por Kiev y sus aliados como una advertencia explícita a la OTAN.

La reiteración de ofensivas a gran escala coincidió con los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por reactivar canales diplomáticos, lo que llevó a Estados Unidos a denunciar una “escalada peligrosa e inexplicable” del conflicto.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora adjunta estadounidense, Tammy Bruce, condenó los ataques rusos contra la infraestructura energética y civil y deploró el “asombroso número de bajas” provocadas por la guerra.

Funcionarios ucranianos sostienen que Moscú busca debilitar la moral de la población civil atacando deliberadamente los servicios básicos durante los meses más fríos, una estrategia que describen como “convertir el invierno en un arma”.

Rescatistas ucranianos limpian los escombros en el lugar donde se encontraba la terminal de la compañía postal Nova Poshta, gravemente dañada, tras un ataque aéreo en Novyi Korotych, región de Járkov, el 13 de enero de 2026 SERGEY BOBOK� - AFP�

La empresa DTEK, el mayor proveedor de energía de Ucrania, informó que una de sus centrales eléctricas fue alcanzada durante el ataque, el octavo golpe de este tipo desde octubre. La compañía señaló además que, desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, las fuerzas rusas atacaron sus instalaciones más de 220 veces, agravando la fragilidad del sistema energético nacional.

Ante la nueva ofensiva, Zelensky volvió a reclamar a Estados Unidos y a Europa una entrega más rápida de los sistemas de defensa antiaérea comprometidos, así como nuevos paquetes de asistencia militar.

“El mundo puede responder a este terrorismo ruso con más ayuda para Ucrania. Rusia debe aprender que el frío no le ayudará a ganar la guerra”, escribió el mandatario en redes sociales.

El presidente ucraniano, Zelensky, afirmó que cientos de miles de hogares cerca de Kiev se quedaron sin electricidad tras los ataques y volvió a instar a sus aliados a reforzar los sistemas de defensa aérea de su país OLEKSANDR GIMANOV� - AFP�

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus defensas antiaéreas derribaron 11 drones ucranianos durante la noche, siete de ellos sobre la región de Rostov. El gobernador Yuri Slyusar confirmó un ataque en la ciudad costera de Taganrog, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ejército ucraniano afirmó que drones de fabricación nacional alcanzaron allí una instalación clave para la producción de drones militares, la planta Atlant Aero, donde se diseñan y prueban los modelos Molniya y componentes de los vehículos no tripulados Orion. Según el Estado Mayor ucraniano, se registraron explosiones, un incendio y daños confirmados en los edificios de producción.

La escalada se produce en un momento delicado del conflicto, cuando Ucrania enfrenta un desgaste militar y económico creciente y sus aliados occidentales debaten el alcance y la continuidad de la asistencia. Analistas advierten que la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética busca no solo causar daños inmediatos, sino también presionar políticamente a Kiev y a sus socios, en un contexto de negociaciones incipientes que, por ahora, parecen lejos de traducirse en un alto el fuego.

Agencias AP y ANSA