Los aliados de Ucrania acuerdan activar “garantías de seguridad robustas” cuando se alcance un alto el fuego con Rusia

PARÍS.- La Coalición de Voluntarios, formada por los líderes de casi todos los países europeos, Canadá, la OTAN y la Unión Europea (UE) reunidos este martes en París se declaró dispuesta a proporcionar a Ucrania “garantías política y jurídicamente vinculantes que se activarán cuando entre en vigor un alto el fuego” con Rusia.

Una fuerza de reaseguro que contará con la participación de Estados Unidos.

Esta reunión “sella un avance considerable para una paz sólida y duradera”, afirmó Emmanuel Macron, en el Elíseo, junto a Volodimir Zelensky y varios líderes europeos al término de la cumbre.

Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU., y Jared Kushner LUDOVIC MARIN� - AFP�

“Reconoce una convergencia entre los 35 países de la coalición de voluntarios para construir garantías de seguridad robustas”, continuó el jefe de Estado.

Las garantías de seguridad que los países, principalmente europeos, de la coalición prevén aportar con el apoyo estadounidense después de un hipotético fin de las hostilidades son “la clave para que nunca un acuerdo de paz pueda significar una rendición ucraniana y que nunca un acuerdo de paz pueda significar una nueva amenaza para Ucrania” por parte de Rusia, aseguró Macron.

“Estos compromisos incluirán el uso de capacidades militares, el apoyo en materia de inteligencia y logística, la adopción de sanciones adicionales”, precisa la declaración final.

Y añade que “los socios de la coalición y Estados Unidos jugarán un papel vital, en estrecha coordinación, en la provisión de estas garantías de seguridad”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, posa con el embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, antes de su reunión en la residencia del embajador en París, el martes 6 de enero de 2026 Thomas Padilla� - AP�

El jefe del Estado francés desarrolló y anunció la continuación de los “preparativos para la puesta en marcha de una fuerza multinacional en el aire, los mares, en tierra” después de un alto el fuego en Ucrania, perspectiva que sin embargo sigue siendo lejana.

Esta fuerza, en estudio desde hace varios meses, debe “aportar una forma de reaseguro el día después del alto el fuego”, declaró Macron.

El presidente anunció además la creación de una “unidad de coordinación que permitirá integrar plenamente a todas las fuerzas armadas competentes y que facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania”.

El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff (izq.), y el empresario Jared Kushner LUDOVIC MARIN� - POOL�

Un poco antes, el mandatario francés, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habían firmado, frente a las cámaras, una declaración de intención sobre el despliegue de esa fuerza.

La cumbre de la Coalición de Voluntarios, creada en marzo por Francia y el Reino Unido para aportar esas “garantías de seguridad” a Ucrania en el marco de un posible alto el fuego, contó este martes con la participación del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y de su yerno Jared Kushner.

Estuvo ausente el secretario de Estado, Marco Rubio, retenido en Washington por el caso venezolano.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, se reunió en París con Jared Kushner y Steve Witkoff Ludovic Marin� - Pool AFP�

Las garantías para la seguridad futura de Ucrania, una vez que se concluya un alto el fuego con Rusia, han sido “en gran parte finalizadas”, celebró Steve Witkoff, en la conferencia de prensa conjunta al final de la cumbre de la Coalición.

Estas permiten a los ucranianos saber que cuando este conflicto termine, “será definitivamente”, aseguró.

“Esto no significa que llegaremos a la paz, pero la paz no sería posible sin los avances logrados aquí hoy”, estimó por su parte Jared Kushner.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que será necesario hacer “compromisos” para alcanzar la paz en Ucrania.

“Haremos todo lo posible, con tenacidad, realismo y claridad, para lograr el mejor resultado posible, es decir, un alto el fuego estable, una garantía de seguridad sólida y una paz en Europa que vincule estrechamente a Ucrania y a los europeos y que construiremos juntos”, añadió.

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski se reunieron en París, en la cumbre de la Coalición de Voluntarios, que busca avanzar en las negociaciones para terminar el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial LUDOVIC MARIN� - POOL�

El entorno del presidente francés Emmanuel Macron había presentado esta nueva reunión como el resultado de los esfuerzos iniciados hace aproximadamente un año, después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, para evitar que Estados Unidos “abandone a Ucrania”.

“Hemos logrado este ejercicio de ‘reconvergencia’ entre Ucrania, Europa y Estados Unidos”, aseguró uno de sus asesores con satisfacción

El presidente Zelensky saludó este martes la elaboración de “documentos sustanciales” sobre las garantías de seguridad occidentales para Ucrania.

“Es importante que la coalición disponga hoy de documentos sustanciales, y no solo de palabras”, declaró durante la conferencia de prensa, felicitándose por un “contenido concreto” que demuestra una determinación para “trabajar por una seguridad real”.

Pero además de Ucrania, un siniestro fantasma sobrevoló todo el día la cumbre: la insistencia del presidente estadounidense, de que “necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, advertencia repetida inmediatamente después de haber lanzado una controvertida intervención militar en Venezuela.

Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, —seis veces el tamaño de Alemania— y se encuentra en el Ártico, es un territorio autónomo de Dinamarca.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky Danylo Antoniuk - AP

No es difícil entonces imaginar los esfuerzos que debió desplegar para mantener la calma la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, este martes, sentada frente a los dos representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Y, si bien los líderes europeos habrían preferido mantener Groenlandia y el debate sobre Ucrania separados, con la temperatura política en aumento entre Washington y Copenhague, los líderes reunidos en París emitieron una declaración que afirma: “Groenlandia es parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, en conjunto con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos”.

Interrogado sobre la eventual invasión de Estados Unidos a Groenlandia, Macron respondió en forma tajante: “Esa posibilidad no existe. Es imposible que un país miembro de la OTAN agreda a uno de sus socios. Groenlandia seguirá siendo un territorio autónomo de Dinamarca”, concluyó.