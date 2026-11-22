BENGASI, Libia.– El gobierno en el este de Libia dijo el domingo que una investigación preliminar indicaba que ‌un presunto ataque con un ‌dron ⁠había provocado una explosión en la base naval de Bengasi, en el este de Libia, a bordo de un buque ruso atracado en ​el puerto ⁠de ⁠la ciudad.

El incidente, ocurrido el domingo, dejó varios heridos y se suma a una serie de ataques contra embarcaciones vinculadas a Rusia fuera del territorio ucraniano, en un contexto de creciente tensión en las rutas marítimas europeas y del Mediterráneo.

Fotografía satelital que muestra una vista general del puerto de Bengasi después del ataque HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

Las autoridades libias no identificaron a los responsables del presunto ataque y tampoco hubo una reivindicación. El gobierno del este del país señaló que el buque había hecho escala en Bengasi para cargar combustible y reabastecerse durante su viaje de regreso a Rusia, en el marco de los acuerdos de cooperación marítima entre ambos países.

Dos fuentes médicas indicaron que no se habían registrado fallecidos, aunque sí heridos. Su número y nacionalidades no habían sido precisados inicialmente. Moscú, por su parte, no había formulado comentarios inmediatos.

La administración libia condenó el episodio como una violación de la soberanía nacional y una amenaza para la seguridad marítima. Aseguró que las instalaciones del puerto y de la base naval, incluidos los depósitos, no habían sufrido daños y que las operaciones normales se habían reanudado después de controlar el incendio y asegurar el lugar. También anunció que tomaría medidas legales y diplomáticas contra quienes resultaran responsables.

Fotografías satelitales difundidas por Vantor de un buque ruso atracado en el puerto de Bengasi antes y después de un ataque HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

“El Gobierno libio no permitirá que los puertos, el territorio o las aguas territoriales de Libia se conviertan en un escenario para ajustar cuentas o exportar conflictos internacionales”, advirtió la administración, que subrayó que el país no era parte de la guerra entre Rusia y Ucrania ni de ningún otro conflicto armado fuera de sus fronteras.

El episodio se produce en un contexto de creciente actividad militar ucraniana contra embarcaciones e instalaciones vinculadas a Rusia. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, Kiev utilizó drones navales y misiles en reiteradas ocasiones para atacar buques de guerra y bases rusas en el mar Negro. También extendió sus operaciones contra activos marítimos rusos en el Mediterráneo.

En diciembre de 2025, Ucrania afirmó haber atacado con drones aéreos un petrolero vinculado a Rusia en el Mediterráneo, aunque no precisó la ubicación exacta del episodio. En marzo de este año, Moscú acusó a Kiev de lanzar drones navales desde la costa libia contra un buque metanero ruso.

Un carguero ruso sigue incendiándose en el Báltico

El incidente de Bengasi se conoció un día después de otro ataque contra una embarcación rusa, esta vez en el mar Báltico. El carguero Sparta II, que navegaba desde San Petersburgo hacia el enclave ruso de Kaliningrado, fue alcanzado por drones el sábado en aguas internacionales, cerca de la isla rusa de Gogland, y posteriormente derivó hasta aguas territoriales finlandesas, donde permanece anclado.

Las Fuerzas Armadas de Finlandia señalaron que Ucrania probablemente estuvo detrás del ataque. Los 16 tripulantes fueron evacuados a otro barco ruso que se encontraba en las inmediaciones. Uno de ellos sufrió heridas leves.

El incendio continuaba activo este domingo, aunque las llamas visibles ya habían sido sofocadas. Las tareas de emergencia se concentraban en enfriar los contenedores apilados en la cubierta y estabilizar la embarcación, de la que todavía salía humo.

Tareas para extinguir el incendio a bordo del buque de carga ruso Sparta II, dañado en el golfo de Finlandia HANDOUT - Finnish Border Guard

“Es evidente que todavía hay calor a bordo”, afirmó Jukka-Pekka Lumilahti, responsable de seguridad marítima de la Guardia Fronteriza finlandesa, durante una conferencia de prensa.

Siete embarcaciones participaban en las operaciones: dos rusas, dos estonias y tres finlandesas. Los equipos de emergencia utilizaron cañones de agua durante la noche para combatir el fuego y evitar que el calor provocara nuevos focos de incendio. Al mismo tiempo, las autoridades preparaban las condiciones para que barcos rusos pudieran remolcar el carguero de regreso a sus aguas.

Embarcaciones de rescate intentan extinguir el incendio en el buque de carga ruso Sparta II, en el golfo de Finlandia Lehtikuva/Finnish Border Guard

La operación constituye un inusual ejemplo de cooperación entre países que mantienen relaciones tensas con Moscú. Finlandia y Estonia, ambos miembros de la OTAN y aliados de Ucrania, colaboraron con embarcaciones rusas en las tareas de rescate y control del incendio. Helsinki cerró todos sus pasos fronterizos terrestres con Rusia en 2023, mientras que Tallin anunció el cierre temporal de sus fronteras con ese país a partir del 1 de diciembre, durante seis meses, por motivos de seguridad.

El Sparta II, de 121 metros de eslora, pertenece a la naviera rusa Oboronlogistika, que presta servicios logísticos al Ministerio de Defensa de Rusia, y está sujeto a sanciones estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La sucesión de incidentes alimenta la preocupación de los países del norte de Europa por la posibilidad de que las operaciones militares vinculadas a la guerra se extiendan a las aguas y los territorios de los miembros de la OTAN.

Agencias Reuters y Xinhua y diario El País