Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar

MADRID.- En la imagen, dos jóvenes exhaustos, con la ropa mojada, levantan la mano pidiendo ayuda a dos guardias civiles que se acercan a la orilla de la playa. Estos dos agentes los levantan de la arena. Hubo muchas más escenas como esa este fin de semana. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, alrededor de un centenar de migrantes trató de cruzar a nado a Ceuta desde Marruecos durante la madrugada de este sábado. Había muchos jóvenes, pero también niños no acompañados, alertan desde el Ministerio de Interior.

Muchos fueron interceptados por la Marina marroquí antes de llegar a aguas españolas. Y el Gobierno local atendió a siete menores. Esta es la realidad de una migración silenciosa, que se juega la vida de la forma más temeraria: agarrados a flotadores a la deriva en el mar.

La Guardia Civil y los agentes marroquíes trataron de alcanzarlos en una de las noches con más presión migratoria de la frontera sur. La niebla que cubre la costa en esta época del año se convierte en un factor clave que hace todavía más peligrosa una ruta ya de por sí temeraria. “Es común que en el verano tengamos estas condiciones de niebla y es entonces cuando, igual que el año pasado, se lanzan al mar. Cuando es más difícil que los vean”, cuentan fuentes de la Delegación a El País. Fuentes policiales indican que la mayoría eran ciudadanos marroquíes que aprovecharon la situación meteorológica, aunque fueron frenados en su intento y retenidos por las autoridades del país vecino.

Decenas de jóvenes y niños marroquíes intentan llegar a nado a Ceuta

Desde hace un mes, la prensa local registró decenas de vídeos y cuentas en redes sociales que llaman a los más jóvenes a echarse al agua para llegar a Ceuta nadando por la zona de El Tarajal. Hay cadenas de WhatsApp y mensajes que han provocado que cada noche, desde hace al menos dos semanas, los agentes se mantengan alerta esperando la llegada de medio centenar de personas. Esta noche, los cálculos —aproximados— alcanzan hasta un centenar, cuentan fuentes de Interior.

La madrugada del 26 de julio, al menos 54 menores marroquíes no acompañados llegaron a nado a Ceuta por las zonas de El Tarajal y Benzú, una playa y una pedanía de la ciudad española situada en el norte de África. Los menores habían aprovechado también el temporal que azotó la costa para entrar. Según fuentes oficiales, los recién llegados se suman a los más de 480 menores que ya se encuentran bajo tutela de la administración local, pese a que su capacidad óptima se limita a 132 plazas.

Ante este nuevo repunte, el Gobierno de Ceuta volvió a solicitar la intervención del Ejecutivo central. “No queremos alarmar, pero sí trasladar que el momento es crítico. Esto es una cuestión de Estado. Que no nos dejen solos”, reclamaron a finales de julio. El pasado año más de 300 menores cruzaron a nado a la ciudad, lo que provocó un colapso de los recursos de acogida .

Los marroquíes aprovechan la niebla para esquivar a las fuerzas de seguridad lo que aumenta el riesgo que corren

La de este sábado se convirtió en la última noche de unas semanas intensas para la frontera sur. El jueves pasado otros siete menores ingresaban a Ceuta en otra de sus noches más crudas. En la madrugada del viernes, 14 personas lograron llegar a la ciudad, entre ellas tres mujeres. Y en la madrugada del domingo, otras siete habrían logrado su objetivo sin ser interceptadas, según informó TVE en Ceuta. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Ceuta, hizo la semana pasada una “llamada de auxilio” para “reforzar las patrullas de costa” con 200 agentes más.

Los agentes advierten además de que los datos de quienes se juegan la vida en el mar, sujetos a unos flotadores, ni siquiera figuran en las estadísticas del Ministerio de Interior. Y “se cuentan por centenares”, señalaba el secretario provincial de la asociación en Ceuta, Rachid Sbihi. De hecho, de alrededor de 100 personas que calcularon que este sábado trataron de cruzar a nado, no hay registrada ninguna llegada oficial. Esperan a que, en el caso de que hubiera menores no acompañados, sean atendidos estos días por el área de Menores de la Ciudad Autónoma.

La Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta calcula que durante la noche se han producido casi un centenar de intentos de entrada Antonio Sempere - Europa Press� - Antonio Sempere - Europa Press�

La mirada del Gobierno local está puesta en el proceso traslado de menores migrantes no acompañados impulsado por el Gobierno central hacia diferentes puntos de la Península. El objetivo, anunciado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es la reubicación de 4400 menores desde Ceuta y Canarias hacia otras comunidades.

El secretario de la AUGC en Ceuta informó que los intentos de entrada no solo se producen por el mar, también por la valla fronteriza, y son “diarios”. En el segundo caso, según Sbihi, son intentos por parte de adultos procedentes de países subsaharianos, frente al perfil de los llamados “nadadores”: marroquíes menores de edad. “Recordemos que, en lo que va de año, fallecieron 17 personas. El dato habla por sí solo, es estremecedor”, afirmó Sbihi, que alude a la cifra de cadáveres hallados desde enero de 2025 en las costas de Ceuta.

El último balance del Ministerio del Interior en materia de Inmigración destaca que las entradas de inmigrantes por vía marítima (de enero a julio) han descendido un 32,2% respecto al año pasado. A su vez, la ruta canaria cayó un 46%, la de Ceuta un 77% y a Melilla solo entraron nueve personas. Los datos, que contabilizan a los inmigrantes registrados hasta el 31 de julio, advierten sin embargo de una subida de las llegadas a las costas de la Península y Baleares de un 14.8% (unas 7000 personas).

Sin embargo, estos datos tienen en cuenta solo embarcaciones. Y desde Ceuta, las autoridades alertan de una cifra muy superior, contando los que llegan a nado. Aunque muchos de estos inmigrantes no figuran en ninguna estadística, advierte la Guardia Civil, se trata de “la ruta más temeraria”, a la que se sumaron mujeres y niños, ya no solo marroquíes, sino de una decena de nacionalidades. Cada vez se alejan más de la costa para evitar ser interceptados por las autoridades de un lado y otro de la frontera. Y cada vez corren más peligro.