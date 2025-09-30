LA NACION

Un coche bomba explotó en Pakistán: al menos 10 muertos y 30 heridos

Ocurrió en la ciudad suroccidental de Quetta; los seis atacantes fueron abatidos

El coche bomba explotó frente a una sede de las fuerzas de seguridad en Quetta, Pakistán

Terroristas detonaron este martes un potente coche bomba frente a la sede de las fuerzas de seguridad paramilitares en la ciudad suroccidental de Quetta, en Pakistán. Según informaron las autoridades, al menos 10 personas murieron en el ataque y otras 30 resultaron heridas.

Antes de explotar el auto, seis atacantes que estaban dentro del vehículo descendieron y se enfrentaron a las tropas en un intenso tiroteo, de acuerdo a lo que reportó la policía. En tanto, los seis atacantes fueron abatidos.

Las imágenes cámaras de seguridad del lugar muestran un coche deteniéndose frente a la puerta del complejo paramilitar, seguido de la explosión y un tiroteo instantes más tarde.

Un coche bomba explotó frente a una sede de las fuerzas de seguridad de Pakistán

El ministro de salud de la provincia, Bakhat Kakar, expresó preocupación por el aumento del número de muertos. En diálogo con la prensa, indicó que los agresores tenían como objetivo la sede de las fuerzas de seguridad, pero la mayoría de los muertos y heridos fueron civiles.

Los residentes precisaron que la explosión fue tan potente que se oyó a kilómetros de distancia. Las ambulancias se acercaron hasta el lugar frente a la Comisaría de Frontera y los rescatistas transportaron a los heridos a hospitales cercanos.

Ningún grupo reclamó inmediatamente la responsabilidad, aunque es probable que la sospecha recaiga en grupos separatistas que suelen atacar a civiles y fuerzas de seguridad en la insurgencia que vive Baluchistán, donde Quetta es la capital provincial.

Rescatistas y agentes de seguridad examinan vehículos dañados en el lugar donde estalló el potente coche bomba en Quetta, Pakistán
Rescatistas y agentes de seguridad examinan vehículos dañados en el lugar donde estalló el potente coche bomba en Quetta, PakistánArshad Butt - AP

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, fue quien confirmó que seis atacantes participaron en el asalto y que todos ellos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

Un testigo del episodio, quien vive cerca de la sede paramilitar, explicó que la explosión sacudió todo el vecindario. “Los cristales de las ventanas de mi casa se rompieron y parte del edificio resultó dañado, pero gracias a Dios estamos todos a salvo”, sostuvo, al tiempo que afirmó que escuchó disparos después de la explosión.

La palabra de las autoridades

En Islamabad, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, denunciaron el atentado y elogiaron a las fuerzas de seguridad por responder rápidamente al ataque y eliminar a los agresores.

“Los terroristas no pueden quebrar la determinación de la nación a través de actos cobardes, y los sacrificios de nuestro pueblo y fuerzas de seguridad no serán en vano”, dijo ministro jefe de Baluchistán, Sarfraz Bugti, después de condenar el ataque. Aseguró que su gobierno sigue comprometido a hacer de la provincia un lugar pacífico y seguro.

Baluchistán registra una situación conflictiva desde hace mucho tiempo, con grupos como el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán que exigen la independencia del gobierno central. Los separatistas atacaron principalmente a las fuerzas de seguridad y a civiles en la región.

Con información de AP.

