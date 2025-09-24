Un dron de los rebeldes hutíes impactó en una zona balnearia en Israel durante Rosh Hashaná: 22 heridos

JERUSALÉN.- Un dron disparado desde Yemen impactó este miércoles en la ciudad sureña israelí de Eilat, con un saldo de 22 heridos, en un lanzamiento de los rebeldes hutíes que superó las defensas antiaéreas israelíes hacia el final de la festividad de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Los rebeldes hutíes, aliados de Hamas y de Irán, han disparado regularmente drones y misiles contra Israel, y han atacado el transporte marítimo internacional, en solidaridad con los palestinos de Gaza. La gran mayoría del fuego dirigido a Israel es interceptado o cae en áreas abiertas.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos de represalia en Yemen tras ataques anteriores.

El Ejército israelí afirmó que “se realizaron esfuerzos de interceptación” y que los equipos de búsqueda y rescate estaban operando en el área.

Un dron hutí impactó en Eliat, Israel. Crédito: Al Jazeera

Todos los afectados, que sufrieron heridas de metralla, fueron trasladados al Hospital Yoseftal de Eilat tras el incidente, según confirmó el servicio nacional de ambulancias de Israel. Dos de ellos tenían “heridas graves por metralla en sus extremidades”.

Imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad, detrás del cinturón de hoteles frente al mar. Previamente, las fuerzas de seguridad hicieron saltar las alarmas antiaéreas en un intento por extremar las precauciones.

Este ataque ocurrió mientras Israel celebraba el segundo día de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, una época donde los los hoteles suelen estar llenos en Eilat.

Condena enérgica

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que enfureció al gobierno israelí por liderar una campaña internacional en favor de un Estado palestino, condenó el ataque de los hutíes en su cuenta de X desde Nueva York, donde se encuentra por la Asamblea General de la ONU.

“Condeno en los términos más enérgicos posibles el ataque a un centro comercial israelí en Eilat por parte de un dron hutí durante la festividad de Rosh Hashaná. Mis pensamientos están con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación, y con sus familias”, señaló.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque d'un centre commercial israélien à Eilat par un drone houthi survenue en pleine fête de Roch Hachana.



J'adresse mes pensées aux blessés, à qui je souhaite un prompt rétablissement, et à leurs familles.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2025

“Toda mi solidaridad y la de Francia con el pueblo israelí frente al terrorismo”, añadió Macron, quien aboga por la soberanía palestina y por el fin de la violencia en todas sus formas, entre ellas la violencia extremista de las agrupaciones radicalizadas como Hamas y los hutíes.

Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, también han estado atacando buques en el Mar Rojo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Israel ha llevado a cabo numerosos ataques en todo Yemen, incluida la capital, Saná. A principios de esta semana, fue acusado de matar a 31 periodistas. A finales del mes pasado, asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al-Rahawi, en un ataque aéreo. El grupo prometió “venganza” por su muerte y la de casi la mitad de su gabinete.

Ataques en Gaza

En Gaza, un ataque israelí alcanzó a un grupo de palestinos en el campamento de refugiados de Nuseirat, que dejó al menos 12 muertos. Otras cuatro personas, dos niños y sus padres, murieron en un ataque en su casa de Nuseirat.

El Hospital Nasser en el sur de Gaza informó por otro lado que recibió los cuerpos de tres personas muertas a tiros mientras buscaban ayuda humanitaria.

Funcionarios de salud y la oficina de derechos humanos de la ONU dicen que cientos de personas han muerto por fuego israelí mientras buscaban ayuda en los últimos meses. Israel alega que el Ejército solo dispara tiros presuntamente de advertencia cuando las personas se acercan a sus fuerzas de una manera que considera amenazante.

En Cisjordania, ocupada por Israel, un joven de 24 años fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes cerca de la ciudad norteña de Jenín, según el Ministerio de Salud palestino. El Ejército dijo que le dispararon a un hombre después de que les lanzara un artefacto explosivo.

La guerra en Gaza comenzó cuando terroristas liderados por Hamas irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, un ataque con un saldo de 1200 muertos y 251 rehenes, varios de los cuales fueron liberados en sucesivos acuerdos. Cuarenta y ocho cautivos aún están dentro de Gaza, de los cuales Israel estima que solo 20 siguen con vida.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 65.000 personas, la mayoría civiles. Israel lanzó otra gran operación terrestre a principios de este mes en la Ciudad de Gaza, que según expertos está experimentando hambruna. Más de 300.000 personas han huido, pero hasta 700.000 aún están allí, muchas porque no pueden reubicarse.

Agencias AP y Reuters