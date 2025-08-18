“Un escape de la soledad”: las tiendas de Seúl que luchan contra el aislamiento

Hee-kyung sonríe mientras entra a una nueva “tienda bondadosa” de Seúl. Con 29 años, la gente no pensaría que es una persona solitaria ni que se beneficia de una campaña de la capital de Corea del Sur para combatir la soledad. Pero ella visita el lugar todos los días. Come fideos de ramen instantáneos gratuitamente y pasa horas charlando con otros visitantes y trabajadores sociales. “Me digo a mí misma: ‘Otro día, otra forma de escapar de la sensación de soledad’”, explica.

Es una joven que ya no tiene comunicación con nadie de su familia, debido a que cuando era adolescente se fugó de su casa. Los amigos que tiene los conoció por internet, gracias a su pasión por el grupo de K-pop SuperJunior, y viven lejos. Además, como actualmente está desempleada, no tiene compañeros de trabajo. Vive sola y se pasa su tiempo acostada en el suelo mirando videos de animales en su teléfono: “No tendría otro lugar a donde ir si no fuera por esta tienda”.

Hee-kyung es una de las 20.000 personas que visitaron cuatro tiendas de este tipo desde que abrieron en marzo. La ciudad esperaba solo 5000 visitantes durante el primer año. Este lugar en particular, en el distrito de Dongdaemun, al noreste de la ciudad, recibe entre 70 y 80 visitantes por día. La mayoría tiene entre 40 y 50 años, pero Hee-kyung está lejos de ser la única joven que acude a la tienda.

Un estudio de 2022 reveló que aproximadamente 130.000 jóvenes de la ciudad (de entre 19 y 39 años) están aislados socialmente o confinados. Esa misma investigación también encontró que la proporción de hogares unipersonales en la capital había alcanzado casi el 40%, lo que alarmó a un gobierno que estuvo tratando de revertir la caída de las tasas de natalidad y de matrimonio.

El día que la BBC visitó el lugar alrededor de una docena de visitantes (hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores) estaban sentados en bancos o acurrucados en pufs, viendo una película. “Tenemos días de cine para fomentar vínculos afectivos”, susurra Kim Se-heon, el director de la División de Lucha contra la Soledad de la ciudad.

Las tiendas están diseñadas para ofrecer un ambiente cálido, similar al de una cafetería. En una esquina, una mujer mayor cierra los ojos mientras se hunde en el sillón de masaje automático. En otra esquina hay montones de cajas de fideos. “El ramen es un símbolo de comodidad y calidez en Corea del Sur”, apunta Kim.

Mientras esperan que se cocinen los fideos, se pide a los visitantes que completen una breve encuesta sobre su estado de ánimo y condiciones de vida. Este es solo un pequeño grupo del creciente número de personas socialmente aisladas a las que la ciudad está tratando de llegar.

El cambio que experimentó Corea del Sur es sísmico: en una generación, pasó de una sociedad agraria devastada por la guerra a una economía desarrollada. Hace unas décadas, era común ver familias numerosas con seis u ocho hijos viviendo bajo el mismo techo. Pero años de migración a las ciudades redujeron las familias y convirtieron lugares como Seúl en metrópolis en expansión.

Un estudio muestra que cada vez más surcoreanos se sienten socialmente aislados. Getty

La vivienda inasequible, el aumento de los costos y las jornadas laborales extenuantes llevaron a que cada vez más jóvenes rechacen el matrimonio, la paternidad o ambos. Por otro lado, cuenta con una población envejecida que se siente abandonada por sus hijos que están corriendo para no quedarse rezagados en una sociedad tan exigente.

“¿Conoces el dicho de que la comida menos sabrosa es la que comes solo? A las personas mayores que vienen les pregunto si están comiendo bien. Se les llenan los ojos de lágrimas solo con esa pregunta”, afirma Lee In-sook, la consejera de la tienda. Después de un divorcio y de que sus hijos adultos se fueran de casa ella entiende lo que es estar sola.

La primera vez que Hee-kyung, que tiene más o menos la edad de su hija, llegó a la tienda, inmediatamente le llamó la atención. Como muchos visitantes, se mantuvo en silencio el primer día, apenas hablando con los demás. La segunda vez que vino, empezó a hablar con In-sook.

Las muertes solitarias

Fue el creciente número de “muertes solitarias” lo que preocupó a las autoridades de Seúl lo suficiente como para actuar. Las personas mayores morían solas en casa y sus cuerpos no se encontraban sino días o hasta semanas después.

Esa misión pronto se amplió para abordar la soledad misma. Pero Seúl no es el primero en hacerlo. En 2018, Reino Unido nombró un ministro para la soledad. Japón siguió el ejemplo y creó una agencia para abordar el problema que, según afirmó, se había agudizado durante la pandemia de covid-19. El fenómeno de aislarse por completo de la sociedad es tan común en Japón que tiene un nombre: hikikomori.

También en Corea del Sur, un número creciente de jóvenes se aisló voluntariamente de una sociedad altamente competitiva y exigente. “Quizás fue la pandemia la que provocó esto”, reflexiona Lee Yu-jeong, quien gestiona uno de los programas contra la soledad de Seúl.

Señala cómo sus hijos permanecen absortos en sus teléfonos cuando sus amigos los visitan: “Hoy en día, la gente expresa lo difícil que es tener una red de amigos. La soledad se convirtió en algo que debemos abordar como sociedad”.

El primer paso fue abrir una línea directa para quienes necesitan hablar con alguien. Una encuesta nacional realizada en 2023 reveló que un tercio de los adultos surcoreanos no tienen a quién pedir ayuda con las tareas del hogar o con quién hablar cuando se sienten tristes. Sus consejeros ofrecen una llamada de 40 minutos para hablar sobre cualquier tema.

Desde su cubículo, Park Seung-ah estuvo llamando tres veces al día: “Me sorprendió ver que muchos jóvenes querían estas sesiones. Quieren compartir la carga que llevan sobre sus hombros, pero a menudo hay una dinámica de poder con sus padres o amigos. Por eso acuden a nosotros”.

Las “tiendas bondadosas”

Rápidamente, aparecieron las “tiendas bondadosas”, un lugar físico donde la gente solitaria es bienvenida. La ubicación de Dongdaemun fue elegida debido a su proximidad a viviendas de bajos ingresos, donde los residentes viven solos en pequeños apartamentos subdivididos.

Sohn, de 68 años, visita la tienda una vez a la semana para ver películas y escapar de su estrecho hogar. “Las tiendas deberían haber abierto antes de que yo naciera. Me hace bien pasar aunque sean solo dos o tres horas”, cuenta. El hombre dedicó más de cinco décadas de su vida al cuidado de su madre, quien sufrió un aneurisma cerebral cuando él era niño. Por ello, nunca se casó ni tuvo hijos.

El coste de su dedicación quedó claro cuando su mamá murió. Sin dinero y caminando con un bastón desde que sufrió una hemorragia cerebral hace varios años, dice que no hay muchos lugares para él. “Los lugares cuestan dinero, ir al cine cuesta dinero”, explica.

La población envejecida de Corea del Sur afirma cada vez más sentirse sola. Getty

Las tiendas fueron creadas especialmente para darle la bienvenida a aquellos que no son bienvenidos en otros lugares, explica la gerente de una de las tiendas, Lee Bo-hyun. Ofrecen más que un poco de espacio y un sitio para ver una película: tienen aire acondicionado durante los meses más calurosos del verano, algo que puede ser muy útil para aquellas personas con bajos ingresos que no pueden permitírselo en casa.

También es un espacio donde las personas solitarias pueden eludir el estigma de pedir ayuda. La elección del nombre —“tiendas de conveniencia”— es un intento deliberado de distanciarlas de las clínicas psiquiátricas. Esto es importante en un país donde aún existe un estigma cuando se trata de pedir ayuda en temas de salud mental, especialmente entre las personas mayores.

Al principio, los visitantes se sienten incómodos al hablar o comer con otra persona, explica Lee. Asegura que la soledad típica, si se extiende en el tiempo, se vuelve más que un sentimiento: “La gente empieza a evitar los lugares con otras personas. Muchos nos preguntan si pueden servirse el ramen para llevar porque no suelen comer frente a otra gente”.

Lee les dice que no necesitan hablar. Que simplemente pueden sentarse en la misma mesa para comer fideos. Pasaron meses desde que Hee-kyung era una de aquellas personas tímidas y silenciosas que recién llegaban. ¿Cambió algo desde entonces? In-sook recuerda que durante una conversación que tuvo con un periódico local mencionó a su hija, sintió una punzada repentina y se le quebró la voz. “Voy a abrazarte”, exclamó entonces al verla Hee-kyung. Luego caminó desde el otro lado de la habitación y abrazó a In-sook.

Por Jake Kwon