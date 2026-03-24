Maduro enfrenta en Nueva York una audiencia clave que puede definir su futuro judicial

NUEVA YORK.– El exmandatario venezolano Nicolás Maduro comparecerá este jueves ante un tribunal federal de Manhattan en una nueva audiencia que se prevé sea decisiva para su futuro procesal.

Bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, enfrentará la ratificación de cuatro cargos graves en su contra, entre ellos conspiración para narcoterrorismo y exportación de cocaína hacia Estados Unidos.

Un hombre hace la señal de la “V” mientras sostiene juguetes que representan al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores JUAN BARRETO - AFP

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, intentará ir por la desestimación total del caso.

El argumento central apunta a supuestas fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.

Según los abogados, esta decisión -basada en las sanciones económicas vigentes desde 2019- vulnera el derecho constitucional a elegir representación legal, protegido por la Sexta Enmienda.

Una mujer sostiene un cartel que representa al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una marcha que exige el levantamiento total de las sanciones de Estados Unidos en Caracas, el 23 de marzo de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas. En audiencias previas se declaró inocente de todos los cargos y se definió como un “prisionero de guerra”.

La fiscalía estadounidense sostiene que anular el proceso sería una medida desproporcionada y sin sustento jurídico. La investigación apunta a una presunta alianza con grupos guerrilleros de Colombia para el envío de toneladas de droga mediante redes criminales.

Donald Trump y Delcy Rodríguez JIM WATSON - AFP

Junto a Maduro, también deberá presentarse su esposa y exprimera dama, Cilia Flores, acusada por delitos similares vinculados al narcotráfico. El tribunal ya recibió la notificación oficial del reconocimiento de Delcy Rodríguez como autoridad legítima de Venezuela por parte del gobierno estadounidense.

La seguridad en los alrededores del edificio judicial será reforzada ante la alta exposición pública del caso. El proceso aparece como un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, recientemente restablecidas.

Estado de salud y rutina en prisión

El diputado Nicolás Maduro Guerra, e hijo del exmandatario, ofreció detalles sobre la vida cotidiana de su padre en prisión. Según su testimonio, el expresidente mantiene un ánimo firme y realiza ejercicio físico diario para sostener su estado de salud. “Va a aparecer delgado, con un perfil de atleta”, aseguró. En su celda aislada no tiene acceso a internet, periódicos ni otros medios de comunicación. Su contacto con el exterior se limita a llamadas telefónicas familiares de quince minutos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se vio obligado a viajar a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses.

En ese contexto, Maduro dedica gran parte de su tiempo a la lectura de la Biblia. Por su parte, Cilia Flores se mantiene “firme y alerta” a la espera del inicio de las audiencias. El entorno familiar sostiene la inocencia de ambos y confía en que su versión se imponga en el plano internacional.

El juez que define el proceso

El caso está en manos de Alvin Hellerstein, de 92 años, uno de los magistrados más experimentados de Nueva York. Su trayectoria y reputación lo posicionan como una figura clave en un litigio de alto impacto político y de gran alcance internacional. Uno de sus desafíos será determinar si la falta de financiamiento para la defensa constituye un obstáculo que impida avanzar con el juicio.

En esta fotografía de archivo del 12 de marzo de 2020, el presidente venezolano Nicolás Maduro da una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela Matias Delacroix - AP

La audiencia también abordará acusaciones relacionadas con la presunta posesión de armas y artefactos destructivos atribuidos al exmandatario.

La operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa fue criticada por Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional Star Max/GC Images

Con la fecha fijada para este jueves, el proceso entra en una etapa crítica. Cada decisión del tribunal será observada de cerca, tanto por su impacto judicial como por sus consecuencias en el tablero geopolítico regional.