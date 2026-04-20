¡Che, Washington! ¿Adivina quién viene a comer?

NUEVA YORK.– La posibilidad de que el presidente Donald Trump pronuncie un discurso en la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de este sábado —la primera vez que no boicotea el evento como comandante en jefe— suscitó algunas preguntas incómodas en los círculos políticos y mediáticos.

¿Qué tipo de mensaje transmitirá el presidente que demandó, amenazó y demonizó a los medios de comunicación independientes, cuando le entreguen un micrófono frente a cientos de los periodistas más destacados del país?

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación mientras preside el tradicional evento anual de búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca SAUL LOEB - AFP

¿Cómo responderá la Asociación de Corresponsales, cuya misión es apoyar la primera enmienda, a un presidente cuya forma de expresión favorita es aquella que le es favorable?

¿Y cuáles de las reacciones de invitados como Wolf Blitzer, captadas por C-SPAN en primer plano, se convertirán en memes al día siguiente?

La cena televisada, celebrada en el hotel Washington Hilton, ya fue un punto de conflicto cultural en el pasado: recordemos el ataque verbal de Stephen Colbert a George W. Bush en 2006 o la crítica de Seth Meyers en 2011 sobre las ambiciones presidenciales de Trump.

Por lo general, el artista es el orador más esperado de la noche. Esta vez, es el presidente.

Trump, cuyo instinto para conectar con el público y su impecable sentido de la oportunidad han generado comparaciones con el humorista Don Rickles, seguramente lanzará algunos dardos. Su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, comentó en redes sociales que la velada “¡será divertida!”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios mientras camina hacia el helicóptero Marine One antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de enero de 2026, rumbo a Iowa SAUL LOEB - AFP

Según la Casa Blanca, Melania Trump, la primera dama, también asistirá a la comida.

En un comunicado, la Asociación de Corresponsales expresó su satisfacción por la aceptación de la invitación de Trump y manifestó su entusiasmo por recibirlo. Sin embargo, ahora se enfrentan a presiones externas para que emitan algún tipo de reproche en el escenario.

Más de 250 experiodistas de radio y televisión, entre ellos Dan Rather, Ann Curry y Sam Donaldson, entregaron una carta el lunes instando a los organizadores de la cena a “demostrar enérgicamente su oposición a los esfuerzos del presidente Trump por pisotear la libertad de prensa”.

“Estos no son tiempos normales”, reza la carta, “y no podemos seguir como si nada, con la prensa poniéndose de pie para aplaudir al hombre que los ataca a diario”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación tras firmar un proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. SAUL LOEB - AFP

En el período previo a las elecciones de 2024 y durante su segundo mandato, Trump demandó a ABC News, CBS News, The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros medios de comunicación.

ABC y CBS pagaron 16 millones de dólares cada una para llegar a un acuerdo con el presidente; un juez desestimó recientemente la demanda de Trump contra The Journal; The Times está litigando contra Trump en los tribunales.

El presidente también amenazó con retirar las licencias federales de transmisión a las estaciones de televisión debido a lo que consideraba una cobertura sesgada.

Ian Cameron, exproductor ejecutivo de ABC News que organizó la carta junto con otra excolega de ABC, Lisa Stark, dijo que “es hora de alzar la voz y hablar con firmeza frente a este hombre”.

El presidente estadounidense Donald Trump, rodeado de miembros del Congreso, habla con los medios de comunicación SAUL LOEB - AFP

Periodistas y directivos de muchos de los medios de comunicación demandados o amenazados por el presidente planean asistir a la cena del sábado, cuyas entradas ya están agotadas. Los periodistas de The New York Times informan sobre la cena como un evento informativo de Washington, pero no asisten como invitados.

Weijia Jiang, corresponsal de CBS News y actual presidenta de la Asociación de Corresponsales, declaró el lunes que la cena “refuerza la importancia de la primera enmienda en nuestra democracia”.

Añadió: “Nuestra decisión de reunirnos como periodistas, figuras relevantes y el presidente en la misma sala nos recuerda lo que significa la libertad de prensa para este país y por qué debe perdurar”.

Por lo general, la cena incluye discursos de periodistas de Washington que a menudo invocan la primera enmienda, y la entrega de premios a la cobertura más destacada de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

Uno de los premios de este año se otorgará a The Wall Street Journal por su exclusiva sobre una tarjeta de cumpleaños obscena que, al parecer, Trump le escribió al ahora desacreditado financiero pedófilo Jeffrey Epstein en 2003. Trump negó la existencia de la carta, que The Wall Street Journal publicó posteriormente, y demandó al periódico, alegando que el artículo era difamatorio. Un juez desestimó el caso la semana pasada.

Durante los años en que Trump boicoteó la cena, muchos altos funcionarios de la administración también se ausentaron de la comida. Este año se espera que los miembros del gabinete asistan en gran número.

Pete Hegseth, el secretario de Defensa, aceptó una invitación para reunirse con periodistas de CBS News. Hegseth ha intentado impedir que los periodistas independientes informen desde el interior del Pentágono y recientemente comparó a los medios de comunicación con los fariseos, una secta vilipendiada mencionada en el Nuevo Testamento. Otras cadenas de televisión guardan silencio por el momento sobre sus planes para la cena.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, D.C. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Trump ya había pronunciado discursos satíricos anteriormente, con resultados diversos. Su discurso en octubre de 2024 en la cena de la Fundación Alfred E. Smith Memorial incluyó chistes subidos de tono sobre la menstruación y la infidelidad, salpicados de palabrotas. Se oyeron murmullos de desaprobación en la sala.

En enero, ya como presidente, Trump hizo su primera aparición en la cena anual del Club Alfalfa, otro evento de elite en el circuito de gala de Washington. En su discurso, bromeó diciendo que pasaría la noche del sábado en una sala con “gente a la que odio” y amenazó con demandar a su nominado para presidente de la Reserva Federal si no bajaba los tipos de interés.

Este sábado, el otro orador invitado en la cena es Oz Pearlman, el famoso mentalista, quien ha prometido entretener al público con “asombro, sorpresa y admiración”.

El discurso de Trump bien podría provocar una combinación de los tres efectos.