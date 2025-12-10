Un fuerte brote de gripe afecta a Europa y toman medidas para evitar su propagación

Un brote de una variante de la gripe A, conocida como H3N2 K, está afectando estas semanas a varios países de Europa, fenómeno que obligó a los gobiernos a implementar medidas de prevención y propagación. Se trata de un aumento de casos que llegó temprano esta temporada -antes de Navidad- y genera síntomas más severos.

Esta cepa viral se propagó “inusualmente rápido” en países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Las autoridades detectaron casos de gripe entre tres y cuatro semanas antes que en los últimos dos años, de acuerdo a un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

La positividad semanal alcanzó el 17,1% frente al 11% de la semana anterior. En Escocia, los funcionarios de salud recomiendan lavarse las manos de manera regular y aconsejan a resguardarse en casa si sufren síntomas.

En este contexto, Daniel Elkeles, director ejecutivo de NHS Providers, que representa a los fideicomisos de salud en el Reino Unido, instó a los ciudadanos británicos a usar barbijo en lugares públicos si experimentan síntomas. Se refirió además al brote como una “cepa de gripe desagradable” que apareció antes de lo normal y enferma con más fuerza.

“Cuando hablamos de algo como el coronavirus, creo que debemos volver al hábito de que si estás tosiendo y estornudando, pero no estás lo suficientemente enfermo como para no ir a trabajar, entonces tenés que usar una mascarilla cuando estés en espacios públicos, incluido el transporte público, para evitar las posibilidades de que le transmitas el virus a otra persona”, indicó Elkeles.

Al mismo tiempo, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido escribió sostuvo “las mascarillas siguen siendo una herramienta útil para limitar la propagación de virus respiratorios en algunas situaciones”.

La cantidad de personas hospitalizadas en ese país alcanzó niveles récord: un promedio de 1717 pacientes con gripe están en camas en Inglaterra cada día, y 69 están en terapia intensiva, según publicó el medio The Guardian.

En España, la tasa media de incidencia supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en determinados departamentos y áreas sanitarias se registran cifras que rebasan los 1600 casos por cada 100.000 habitantes.

Qué es la variante K de la H3N2

La gripe H3N2 subclado K contiene varias mutaciones, algo que logra evadir la inmunidad natural de las personas que ya tuvieron gripe o coronavirus o que ya se vacunaron.

Este cambio genético provoca una mayor propagación del virus y afecta particularmente a menores de cinco años y adultos mayores. Los síntomas incluyen malestar general intenso, fiebre alta, dolor muscular, tos seca y cansancio.

Las medidas de las escuelas

Por otra parte, algunas escuelas volvieron a implementar medidas similares a la pandemia para evitar una mayor propagación de la nueva variante de la gripe.

Un colegio de la ciudad británica de Leeds indicó que tuvo que restringir las asambleas y poner estaciones de desinfección, mientras que otra en Caerphilly tuvo que cerrar sus puertas de manera temporal, según la BBC.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que monitorea la propagación de los virus invernales, registró 107 incidentes respiratorios agudos (dos o más casos entre alumnos en un período de cinco días) en entornos educativos en Inglaterra entre el 24 y el 30 de noviembre.