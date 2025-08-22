Un fuerte terremoto sacudió el pasaje de Drake cerca de la Argentina y Chile: ¿hubo riesgo de tsunami?

SANTIAGO, Chile.- Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,5 sacudió el jueves por la noche las aguas del paso Drake, entre la Argentina, Chile y la Antártida, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que ya no hay amenaza de tsunami tras una alerta de las autoridades chilenas durante la madrugada. Ni en Chile ni en la Argentina, los dos más próximos al epicentro, se activaron órdenes de evacuación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el sismo ocurrió en Chile a las 22.16 hora local (23.16 en la Argentina), a una profundidad preliminar de 10,8 kilómetros de profundidad.

Las localidades pobladas más cercanas son Tolhuin y Ushuaia, situadas a más de 700 kilómetros del epicentro.

Alerta desactivada

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) calificó el sismo de “mediana intensidad”, e informó de que se produjo a 259 kilómetros al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva -la mayor base chilena en la Antártida-, por lo que “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

Si bien el organismo solicitó en un primer momento “abandonar las zonas de playa en el territorio antártico chileno”, el organismo canceló la evacuación pocas horas después ante la consideración de bajo riesgo de un tsunami menor en el área.

En el Paso de Drake se producen cambios en la fuerza del viento de forma brusca e impredecible Getty Images

Asimismo, indicó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció un “estado de precaución” ante la posible llegada de un tsunami a las costas de la Antártida chilena. Dicha advertencia establece el abandono de las “zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional”.

Situado en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, Chile registra miles de terremotos cada año, la mayoría de ellos de intensidad baja o moderada.

Pero el país es conocido por haber registrado algunos de los sismos más potentes de la historia, incluyendo uno de magnitud 8,8 y un posterior tsunami que causaron 525 fallecidos en febrero de 2010, en la que se considera una de las peores tragedias de la historia reciente de Chile.

Agencia AP