Un gran incendio en una refinería de La Habana agrava la crisis energética en Cuba

LA HABANA. – En medio de la crisis energética que vive Cuba por el desabastecimiento de combustible, este viernes se desató además un incendio en la refinería de petróleo de La Habana, Ñico López, ubicada en la bahía de la capital cubana.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo. Tiempo después se supo que afectó a uno de los almacenes.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros. Según indicó el gobierno, que demoró en informar el hecho, el incendió quedó controlado.

El humo totalmente negro bloquea la vista de la refinería incendiada en la bahía de La Habana YAMIL LAGE� - AFP�

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería Ñico López’”, señaló el Ministerio de Energía y Minas en X. “Se investigan las causas”, precisó.

En agosto de 2022, la caída de un rayo provocó un voraz incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, 100 km al este de La Habana, que dejó 16 muertos, en su mayoría bomberos que combatían el fuego.

Ese incendio destruyó cuatro de los ocho tanques del depósito de Matanzas, el más importante del país, con capacidad para almacenar 52 millones de litros de combustible, y solo pudo ser sofocado una semana después con ayuda técnica y humana de México y Venezuela.

En la misma bahía de La Habana atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Así se vio el incendio en la refinería Ñico López: Una alta columna de humo sobresalió en La Habana



Leer más: https://t.co/wAzrV027GX pic.twitter.com/ZR468mdoj3 — CiberCuba - Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) February 13, 2026

Para ahorrar energía, el régimen comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días, de lunes a jueves.

La tensión con Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este viernes con la denuncia de Washington de que su encargado de negocios en Cuba, Mike Hammer, fue “hostigado” por “pequeños grupos de agentes del régimen” mientras realizaba actividades diplomáticas en la isla.

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en la red social X que “pequeños grupos de agentes del régimen cubano han estado hostigando” al jefe de misión estadounidense en La Habana y lanzó una advertencia directa: “Sabemos quiénes son y responderemos en consecuencia, incluso con sanciones de visado”.

Según medios estadounidenses, la denuncia de Washington se vincula con incidentes durante visitas de Hammer fuera de La Habana, donde se difundieron videos en los que se observa a grupos reducidos increpándolo con insultos y consignas, a veces en medio de apagones nocturnos.

Landau no precisó fecha ni lugar exacto de los incidentes, pero sostuvo que, conforme a “normas fundamentales del derecho internacional”, los diplomáticos deben poder cumplir sus funciones sin intimidaciones ni acoso.

El buque Papaloapan de la Armada de México había atracado en esa misma bahía el día anterior Ramon Espinosa - AP

Medios internacionales informaron recientemente que el Departamento de Estado acusó a Cuba de interferir en el trabajo de Hammer y calificó de “tácticas de intimidación fallidas” los actos de hostigamiento, mientras exigía que La Habana deje de “enviar individuos” para obstaculizar la labor diplomática.

La administración de Donald Trump consideró a principios de febrero a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y advirtió con medidas contra los países que contribuyan al suministro energético de la isla, en un escenario de crisis interna marcada por apagones, escasez de combustible y deterioro de servicios.

En este marco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó estar “extremadamente preocupado” por el agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba, atribuyéndola a un conjunto de factores: el embargo financiero y comercial de larga data, eventos meteorológicos extremos y “medidas recientes de Estados Unidos que limitan los envíos de petróleo”.

El Alto Comisionado Volker Türk reiteró su llamado a los gobiernos a suspender medidas sectoriales unilaterales por su impacto “amplio e indiscriminado” sobre la población civil.

La crisis energética se profundizó en las últimas semanas, con efectos directos sobre el transporte público y la actividad cotidiana, en un escenario en el que la isla produce solo una parte del petróleo que consume y enfrenta dificultades crecientes para garantizar el suministro.

Agencias AFP y ANSA