Un hombre confesó el brutal asesinato de la influencer rusa

Un hombre confesó el asesinato de la influencer rusa Ekaterina Karaglanova Crédito: Instagram: @katti_loves_life

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019 • 15:46

El hombre arrestado por el homicidio de la "influencer" rusa Ekaterina Karaglanova confesó que mató a la joven con "no menos de cinco cuchilladas en el cuello y el pecho".

Así lo reportó la agencia de noticias Ria Novosti, tras publicar un breve video de la confesión ante el Comité de Investigación.

La agencia estatal rusa identificó al presunto homicida como Maksim Gareyev, de 33 años.

"Ella -dijo el hombre en la filmación- me insultó varias veces, ofendió mi virilidad y me ofendió sobre mis posibilidades financieras. No me contuve y le infligí no menos de cinco cuchilladas en el cuello y el pecho".

Según Gazeta.ru, Gareyev tiene antecedentes penales y trabajaba en Moscú como especialista informático.

Ekaterina Karaglanova fue hallada muerta en su departamento de Moscú, encerrada en una valija, lo que conmocionó al país.

El cadáver presentaba heridas de arma blanca, entre ellas una profunda en la garganta.

La familia de Ekaterina se había alarmado porque no lograba contactar a la joven desde hace algunos días.

Según el diario Moskovsky Komsomolets, la joven -que tenía más de 85.000 seguidores en Instagram- estudiaba medicina y había comenzado recientemente una nueva relación.

Además, planeaba ir a Holanda para festejar su cumpleaños 25, que fue ayer.

El cadáver de la joven fue hallado el viernes.

La policía informó su arresto anoche y el hombre inmediatamente les dijo a los agentes que se "arrepintió" y que quería "cooperar con la justicia".

Gareyev, según Lenta.ru, le dijo a la policía que había matado a la joven durante una pelea tras haber tenido con ella relaciones sexuales. Luego limpió el departamento y quemó una pequeña maleta con una toalla y ropa ensangrentada, es decir, las evidencias del crimen.

Según el periódico Moskovsky Komsomolets, seríaGareyev "el ex" inmortalizado por cámaras cuando entró al edificio donde vivía la joven y cuando se fue después de unas horas, justamente con una pequeña maleta y con un par de guantes a pesar del verano (boreal).

Con información de la agencia ANSA