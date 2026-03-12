Un incendio en el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mar Rojo dejó dos marinos heridos
El fuego se originó en el área de lavandería del buque insignia de la marina estadounidense. El Pentágono afirmó que no hubo daños en el sistema de propulsión y que el portaaviones sigue plenamente operativo
WASHINGTON.– Un incendio se desató a bordo del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford mientras la nave operaba en el Mar Rojo como parte de las operaciones militares contra Irán, informaron este jueves fuentes de la Armada de Estados Unidos. El incidente dejó dos marinos heridos, aunque sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas.
El Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos confirmó que el fuego se inició el 12 de marzo en uno de los espacios de lavandería del buque. Según la declaración oficial difundida en la red social X, el incidente no estuvo relacionado con combate y ya se encuentra contenido.
“USS Gerald R. Ford (CVN-78) experimentó un incendio que se originó en los espacios principales de lavandería del barco. La causa no estuvo relacionada con combate y el fuego está contenido”, señaló el comando naval en su comunicado.
Las autoridades militares indicaron además que el incendio no provocó daños en la planta de propulsión del portaaviones, lo que permitió que la nave continúe plenamente operativa pese al incidente.
Durante el episodio, dos marinos resultaron heridos y recibieron tratamiento médico. El ejército estadounidense precisó que ambos presentan lesiones que no ponen en peligro sus vidas y se encuentran en condición estable.
El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo de la flota estadounidense y también el más grande del mundo, participa en las operaciones militares que Estados Unidos e Israel llevan a cabo contra Irán. La nave opera actualmente en el Mar Rojo, una zona estratégica en la campaña militar en curso.
El buque forma parte de un grupo de ataque de portaaviones desplegado en la región. Según información difundida por observadores navales, el Ford transitó el Canal de Suez la semana pasada junto con tres escoltas: los destructores USS Mahan, USS Bainbridge y USS Winston S. Churchill.
El portaaviones transporta más de 5000 marinos y puede operar más de 75 aeronaves militares, entre ellas cazas F-18 Super Hornet.
La nave participa en la Operación Furia Épica, la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán que se acerca al final de su segunda semana.
El despliegue del USS Gerald R. Ford comenzó en junio de 2025 y se extendió en varias oportunidades. El Pentágono decidió prolongar su misión y asignar el buque al Medio Oriente antes del inicio de la guerra con Irán.
Si el portaaviones permanece desplegado hasta mediados de abril, superará el récord posterior a la Guerra de Vietnam para despliegues de portaaviones estadounidenses, que se ubica en 294 días y fue establecido en 2020 por el USS Abraham Lincoln.
En caso de que la misión se prolongue hasta principios de mayo, el Ford podría acercarse a los despliegues de más de 300 días que los portaaviones estadounidenses realizaron durante la Guerra de Vietnam en el Golfo de Tonkín.
Si bien el incendio de este jueves no afectó la capacidad operativa del buque, ocurrió en un momento en que el portaaviones se encuentra en una de las zonas más sensibles del actual conflicto en Medio Oriente.
