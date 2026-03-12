Qué hay detrás del bloqueo del estrecho de Ormuz y qué busca Irán

La guerra en Medio Oriente recrudece ahora con un nuevo escenario: el estrecho de Ormuz. En LN+, los analistas internacionales Andrés Repetto y Juan Carlos Ozarán opinaron sobre la importancia que cobró en las últimas horas ese espacio del golfo Pérsico. Además, hicieron referencia al rol de Vadimir Putin y Donald Trump en el conflicto bélico.

Andres Repetto en LN+

“Con la ofensiva del Pentágono sobre el estrecho de Ormuz, lo que Estados Unidos está diciendo es: estamos destrozando los buques iraníes que están plantando minas en un paso vital para el petróleo. Esto forma parte de lo que se llama guerra asimétrica entre Irán y Estados Unidos”, explicó Repetto.

En consonancia, el analista explicó que la estrategia de Irán responde a lo que se conoce como guerra asimétrica, “porque no tiene el mismo poderío que Israel y Estados Unidos”.

Por su parte, Juan Carlos Ozarán agregó: “Ni Irak ni Siria están en condiciones de apoyar acciones militares porque no tienen la capacidad y a esta altura tampoco tienen la intención”.

Juan Carlos Ozaran, especialista en defensa e inteligencia

Luego planteó que la disputa regional no solo responde a intereses geopolíticos, sino también a tensiones religiosas dentro del propio Islam.

Según explicó Ozarán, Irán busca desestabilizar a las monarquías del Golfo, tanto desde el plano económico como político, con el objetivo de debilitar a los países petroleros y generar presión sobre sus economías.

Ormuz no es solo petróleo

Al momento de analizar la centralidad del estrecho, Repetto apuntó que “se trata de un punto crítico por el que circulan grandes volúmenes de petróleo y otras mercancías clave para la economía mundial, por lo que cualquier alteración en ese paso genera un fuerte impacto internacional".

El analista señaló que la decisión de minar esa geografía del Golfo responde a su enorme importancia estratégica para el comercio global. “Por eso Irán decidió minar Ormuz”, resumió Repetto.

¿Qué papel juegan Trump y Putin?

Desde la óptica de Ozarán, el enfrentamiento en Medio Oriente tiene un componente ideológico que se remonta a varios años. “Irán, desde la década del 70, habla de la destrucción del gran y pequeño Satán, Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Para el analista, ese discurso consolidó una confrontación política con Washington y con el Estado israelí que sigue condicionando el escenario regional.

Mirando en dirección a Estados Unidos, Repetto advirtió que el conflicto no se desarrolla únicamente en el terreno militar, sino también en el plano político y mediático. “La guerra se libra en varios frentes: en lo militar y en las declaraciones de Trump”, afirmó.

Por último, el experto puso el foco sobre la potencia que preside Vladimir Putin. “Uno de los más favorecidos del conflicto es Rusia, porque a partir de la guerra, la India puede comprarle su petróleo”, cerró.