Un incendio obliga a evacuar la sede de la COP30 en Brasil y activa un operativo de emergencia

BELÉM, Brasil.- Un incendio en el pabellón central de la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil, obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar el jueves.

Las llamas se iniciaron en la entrada del recinto y el humo empezó a propagarse en el interior, pero el personal de seguridad y de la ONU se precipitó con extintores y logró contener el fuego.

El jefe de bomberos del país anfitrión ordenó la evacuación de todo el recinto. El servicio de bomberos realizará inspecciones completas de seguridad y se espera una actualización a las 16.

Incendio en la sede del COP30

Casi 200 países han pasado las últimas dos semanas debatiendo varios temas en la COP30, desde el “mapa de ruta” para la transición de los combustibles fósiles propuesto por el anfitrión Brasil, hasta los planes para reducir emisiones, que no han sido renovados a tiempo, o las barreras comerciales.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el jueves a alcanzar un “compromiso ambicioso” que mantenga vivo el objetivo de limitar el calentamiento planetario a largo plazo al crítico umbral de 1,5°C, y pidió a los países participantes que “muestren disposición y flexibilidad para obtener resultados”, después de que la conferencia incumpliera el plazo autoimpuesto del miércoles para alcanzar un acuerdo.

Incendio en la sede del COP30

“Una cosa está clara: estamos en la cuerda floja y el mundo está pendiente de Belén”, agregó Guterres. Las conversaciones climáticas, cuya edición de este año se conoce como COP30, frecuentemente se extienden más allá de sus dos semanas programadas.

La conferencia llega diez años después de que las naciones acordaran en París limitar el calentamiento causado por el ser humano a 1,5° C -o al menos mantenerlo muy por debajo de los 2° C- para evitar los peores impactos de la desestabilización climática.

La evidencia ahora indica que el mundo casi con certeza superará ese límite, aunque la humanidad aún puede influir en la cantidad y duración del exceso.

Los objetivos de la COP30

Proporcionar ayuda financiera general, con un objetivo acordado de 300.000 millones al año, es uno de los cuatro temas interconectados que inicialmente fueron excluidos de la agenda oficial.

Los otros tres son: si se debe pedir a los países que endurezcan sus nuevos planes climáticos; lidiar con las barreras comerciales sobre el clima y mejorar la transparencia y el progreso climático en los informes.

Por otro lado, el futuro de los combustibles fósiles se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos semanas de negociaciones.

Incendio en la sede del COP30

Más de 80 países han presionado por una “hoja de ruta” detallada sobre cómo transitar lejos de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que son la principal causa del calentamiento. Eso fue un acuerdo general pero vago hace dos años en la COP en Dubái.

Los científicos, por otro lado, temen que el choque entre países ricos y pobres y la resistencia de los principales exportadores de petróleo puedan frustrar una señal concreta de transición energética.

Incendio en la sede del COP30

Marcio Astrini, del Observatorio del Clima, informó que el presidente brasileño se reunió con expertos en ocasión de la cumbre y se comprometió a defender la hoja de ruta “en la COP, el G7, el G20 y donde sea necesario”, al tiempo que enfatizó que el progreso depende del consenso internacional.

En el ámbito político interno de la COP30, Lula también se reunió con negociadores de China, India, Indonesia y países árabes, así como con una delegación de alcaldes brasileños e internacionales.

Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters