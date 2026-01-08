Video: así fue el momento en que un agente del ICE le disparó a una mujer en Minneapolis y la mató

Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatió a una ciudadana estadounidense este miércoles en la ciudad de Minneapolis. El episodio ocurrió en el marco de una serie de fiscalizaciones federales masivas en el estado de Minnesota. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, informó que el empleado de la agencia gubernamental utilizó su arma reglamentaria contra un vehículo particular en una zona residencial.

Cómo fue el momento en que un agente del ICE le disparó a una mujer en Minneapolis

La secuencia captada por cámaras y testigos muestra el trágico desenlace de una fiscalización federal en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue. Las imágenes registraron el instante en que el agente efectuó disparos contra el vehículo de la víctima por una supuesta agresión. Según el reporte de la portavoz Tricia McLaughlin, la conductora intentó atropellar a los oficiales destacados en la zona.

El despliegue en las ciudades gemelas incluyó a 1400 efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Testigos presenciales observaron en los restos de la escena un automóvil color granate con un impacto visible en el parabrisas. El rodado también presentaba daños por un choque previo ocurrido durante el procedimiento. Bomberos locales rescataron a la mujer del interior del coche para su traslado inmediato y el personal médico del hospital confirmó su deceso minutos después del arribo. El DHS calificó a la fallecida como integrante de un grupo de alborotadores presentes en el sitio.

La identidad de la víctima y el testimonio de su familia

Donna Granger identificó a la mujer fallecida como Renee Nicole Good, su hija de 37 años. La madre aseguró que la víctima era una de las personas más amables en su círculo cercano. Granger descartó las versiones oficiales y manifestó que su hija probablemente sintió terror ante el despliegue de las fuerzas federales. La ciudadana poseía la nacionalidad estadounidense y residía en el área metropolitana.

Un vehículo de color granate exhibía el impacto de bala en el parabrisas tras el incidente con el personal del ICE Tom Baker� - FR172309 AP�

La familia exigió respuestas claras sobre el uso de la fuerza letal en un barrio residencial. El municipio de Minneapolis colaboró con la recolección de pruebas y los peritajes iniciales en la vía pública. La identidad de la víctima permaneció bajo reserva durante las primeras horas del incidente hasta la confirmación de sus allegados.

Cuál fue la reacción de Donald Trump y la Casa Blanca ante el incidente

Donald Trump respaldó públicamente la actuación del agente federal a través de un mensaje en la red social X. El presidente estadounidense responsabilizó a la mujer por el suceso y describió su conducta como muy desordenada. El mandatario afirmó que observó los registros visuales del tiroteo. Según su interpretación, la víctima obstruyó la labor oficial y resistió la autoridad antes de intentar un ataque violento con su vehículo.

El comunicado que publicó Donald Trump en Truth Social sobre el suceso

Trump informó que un oficial del ICE resultó herido durante la maniobra y permanece en recuperación hospitalaria. El jefe de Estado también arremetió contra los ciudadanos que protestaron en el lugar. Calificó a una de las manifestantes presentes en el video como una agitadora profesional. La administración central vinculó este hecho con ataques constantes de grupos de izquierda radical contra las fuerzas de seguridad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.