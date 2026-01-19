LA NACION

Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia

El grave accidente ferroviario ocurrido a la altura de la localidad española de Adamuz dejó como saldo, hasta el momento, 39 personas fallecidas, entre ellas el maquinista de una de las formaciones siniestradas, y un centenar de heridos de distinta consideración

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.La Voz de Galicia/Monica Ferreiros - AP

El grave accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo a la altura de la localidad española de Adamuz, en la provincia meridional de Córdoba, dejó como saldo, hasta el momento, 39 personas fallecidas, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, y un centenar de heridos de distinta consideración.

El violento siniestro se produjo a las 19.45 (hora local) cuando los últimos dos vagones del tren de alta velocidad Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarrilaron en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadieron la mano contraria por la que justo pasaba otro convoy, una formación Alvia que había partido de Puerta de Atocha y se dirigía a Huelva, que también descarriló.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España y hay al menos 39 muertos
Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España y hay al menos 39 muertos

Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren procedente de Málaga, relató lo sucedido. “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, explicó. “A los diez minutos de salir, [el tren] empezó a temblar muchísimo y descarrilló desde el coche seis para atrás”, añadió.

Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
El Presidente De La Red Nacional De Ferrocarriles Españoles Habló Tras El Accidente
El Presidente De La Red Nacional De Ferrocarriles Españoles Habló Tras El Accidente

Mientras peritos y dotaciones de bomberos continuaban este lunes las tareas en la localidad española de Adamuz, en Córdoba, para determinar si hay víctimas fatales entre los restos de los vagones de los dos trenes que colisionaron, el presidente de la empresa pública de transporte Renfe afirmó que los dos primeros coches de una de las formaciones se encuentran “absolutamente desintegrados”, lo que dificultaba el acceso a eventuales cuerpos atrapados entre los hierros.

Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.HANDOUT - Guardia Civil
Vista aérea de cómo quedaron los trenes que colisionaron en España el domingo por la noche; autoridades trabajan para remover vagones
Vista aérea de cómo quedaron los trenes que colisionaron en España el domingo por la noche; autoridades trabajan para remover vagonesHANDOUT - Guardia Civil

En declaraciones a la emisora española Cadena Ser, Álvaro Fernández Heredia, titular de Renfe —operadora de uno de los trenes involucrados—, coincidió con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en que el accidente se produjo en “circunstancias extrañas”. “No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato”, destacó.

Así quedaron los trenes tras el choque fatal en España
Así quedaron los trenes tras el choque fatal en España

Imágenes impactantes

Merakio grabó escenas impactantes del descarrilamiento en España
Merakio grabó escenas impactantes del descarrilamiento en España
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.HANDOUT - Guardia Civil
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.HANDOUT - Guardia Civil
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.X Adri Vélez @ibuprofeno600mg
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.
Choque de trenes en España: imágenes y videos de la tragedia.X Adri Vélez @ibuprofeno600mg
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Trump pediría US$1000 millones a cada país para permanecer en el llamado "Consejo de la Paz"
    1

    Estados Unidos pediría US$1000 millones a los países que integren el nuevo “Consejo de la Paz”

  2. Al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control en Chile
    2

    Chile: al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control

  3. Cómo fue el impacto en Andalucía: accidente “tremendamente extraño” que dejó decenas de muertos
    3

    Cómo fue el choque de trenes en el sur de España: decenas de muertos y más de 100 heridos

  4. Qué se sabe del accidente de dos trenes de alta velocidad que chocaron en España
    4

    Qué se sabe del accidente de dos trenes de alta velocidad que chocaron en España

Cargando banners ...