Un nuevo documental revelará una explosiva hipótesis sobre el caso Madeleine McCann

Un nuevo documental que se emitirá este miércoles en la televisión británica revelará una explosiva hipótesis sobre el caso Madeleine McCann, la niña que desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007, mientras dormía en un departamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, Portugal.

Según consignó Daily Star, el periodista de investigación inglés Mark Williams-Thomas, defensor de víctimas de abuso sexual y exoficial de policía, cree que Christian Brueckner, el principal señalado como culpable, no tuvo nada que ver con la desaparición de la Madeleine.

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció (Foto: Archivo)

En diálogo con el mismo medio, Williams-Thomas dijo que su investigación, que aparece en el nuevo documental del Canal 5, Madeleine McCann: El caso contra Christian B, se propuso demostrar que Brueckner era el asesino, pero que finalmente terminó “exculpándolo”.

“En Portugal, después de 15 años, cualquier delito grave, incluido el asesinato, no puede ser procesado”, explicó el expolicía. “Christian Brueckner fue convertido en acusado para evitar esto. Creo que es inocente”, afirmó y sostuvo que, de esta manera, “el asesino de Madeleine McCann está libre de culpa”.

La imagen de Christian Brueckner, el principal acusado de la desaparición de Madeleine en 2007

A partir de su investigación, Williams-Thomas descubrió que el teléfono que, según la policía, había utilizado el sospechoso frente al departamento de vacaciones de los McCann en Praia da Luz una hora antes de que desapareciera Madeleine, en realidad no era suyo. Al otro lado de la línea estaba un pedófilo que la policía nunca pudo localizar, remarcó el expolicía.

El periodista dijo que la investigación policial sobre el caso fue defectuosa, que no se descubrió ninguna prueba que vinculara a Brueckner con el crimen y que ignoraron su coartada. También afirmó que los padres de Madeleine, Kate y Gerry, fueron defraudados por los agentes de investigación de tres países: Portugal, Alemania y el Reino Unido. Y sostuvo que los detectives portugueses no aseguraron la escena del crimen y no respondieron con la suficiente rapidez cuando desapareció la niña.

Según reveló Williams-Thomas, Brueckner le escribió una carta al investigador desde su celda y le aseguró que cuando desapareció Madeleine él estaba con una turista alemana de 17 años en su motorhome en Carvoeiro, a 40 minutos del lugar del crimen.

Cuando el periodista contactó a la mujer para el documental, respaldó la afirmación de Brueckner. Y le dijo a Williams-Thomas que días después de la desaparición de Madeleine estaba con Brueckner cuando el vehículo fue registrado en un control realizado por la policía que buscaba a la joven. También afirmó que en esa oportunidad no encontraron nada, que el comportamiento del sospechoso no cambió y que hasta entonces no parecía saber que había una niña desaparecida.

El investigador británico Mark Williams-Thomas produjo un documental explosivo sobre Madeleine (Foto: Instagram @mwilliamsthomas)

Como especialista en protección infantil, Williams-Thomas es conocido por haber desenmascarado al presentador y DJ inglés Jimmy Savile como pedófilo en The Other Side of Jimmy Savile (en español, El otro lado de Jimmy Saville), un documental televisivo que presentó en 2012 como parte de la serie Exposure, que recibió numerosos premios y que además dio lugar a la investigación policial Operation Yewtree. También es el conductor e investigador de The Investigator: A British Crime Story (en español, El investigador: una historia del crimen británico), una serie policíaca de ITV y Netflix.

El documental Madeleine McCann: El caso contra Christian B se emitirá este miércoles 11 de mayo a las 21 (hora de Reino Unido) exclusivamente a través del Canal 5 de Gran Bretaña.