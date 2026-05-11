Canadá: chocó contra un auto, salió volando y su moto terminó colgada de un semáforo

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la provincia canadiense de British Columbia dejó una escena inusual: una moto terminó colgada de un semáforo luego de chocar contra un auto. El hecho ocurrió el sábado en la ciudad de Delta, ubicada al sur de Vancouver, y provocó un amplio operativo policial y de emergencia.

Según precisó la policía de Delta, información replicada por la cadena local CBC News, los agentes fueron convocados poco antes de las 15 (hora local) por una colisión entre una moto y un BMW en el cruce de Scott Road con 72nd Avenue y 120th Street, en el límite entre las ciudades de Surrey y Delta.

Canadá: chocó contra un auto, salió volando por los aires y su moto terminó colgada de un semáforo

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran el momento en el que el rodado gira hacia la izquierda y el motociclista impacta de lleno contra el frente del vehículo. Producto de la gran velocidad a la que iba, el conductor salió despedido en el aire, al igual que la moto, que terminó colgada de la señal luminosa.

Como consecuencia del accidente, el motociclista sufrió heridas graves, aunque las autoridades precisaron que su vida no corre peligro. El conductor del automóvil involucrado, por su parte, no resultó herido.

Canadá: chocó contra un auto, salió volando por los aires y su moto terminó colgada de un semáforo

El episodio atrajo rápidamente a decenas de curiosos, muchos de los cuales comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos celulares mientras observaban el operativo para bajar la moto.

“Jamás había visto algo así, parecía una película”, relató William Chan, un vecino de Surrey que se encontró con el accidente mientras se dirigía a una sucursal de venta de donas cercana al lugar.

Canadá: chocó contra un auto, salió volando por los aires y su moto terminó colgada de un semáforo

Según contó, primero observó el automóvil destruido en medio de la intersección y comenzó a buscar la motocicleta involucrada en el choque. “Estaba mirando hacia abajo y después levanté la vista. La moto estaba arriba. Fue una locura”, describió al portal con sede en Ontario.

Otro testigo, identificado como Jevon Ryan, también expresó su sorpresa por la manera en que la motocicleta terminó enredada en el semáforo. “Uno imaginaría que saldría despedida hacia la vereda o contra algún negocio, pero que terminara perfectamente arriba y envuelta en la estructura... es increíble”, señaló.

Canadá: chocó contra un auto, salió volando por los aires y su moto terminó colgada de un semáforo

Las fuerzas de seguridad indicaron que Scott Road permaneció cerrada entre 70th Avenue y 72nd Avenue durante varias horas mientras los equipos de emergencia removían los restos de los vehículos y limpiaban los escombros.

Videos tomados desde distintos ángulos mostraron a operarios y grúas trabajando para desenganchar la motocicleta de la estructura aérea. En las últimas horas, las distintas filmaciones comenzaron a circular en medios de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Asia debido a lo inusual de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre la dinámica exacta del choque ni sobre las causas que provocaron que la motocicleta terminara suspendida a varios metros de altura.