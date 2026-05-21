Un periodista mexicano sufrió un violento asalto durante una transmisión en vivo por televisión

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un violento robo a mano armada en vivo, mientras transmitía desde su auto para el programa Bla, bla, bla deportivo, de Activo Deportes en México. El delincuente obligó a la víctima a descender del vehículo y a entregarle todas sus pertenencias, al tiempo que, desde el piso del estudio, el conductor mandaba a un corte comercial para que el hecho no se transmita al público.

Según informó el medio local El Universal, el robo ocurrió durante la noche del martes, mientras Vargas realizaba un reporte sobre básquet desde su coche. Sin embargo, en un momento, un asaltante abrió la puerta del vehículo y frenó la presentación del periodista.

“Bájense todos. Las llaves, rápido. Denme sus llaves y carteras“, expresó el delincuente, a lo que el trabajador solo atinó a responder: “Tranquilo, tranquilo. Váyanse, por favor”. Además, se escuchó el momento en el que el asaltante gatilló su pistola.

Desde el estudio, el conductor se mostraba atónito ante la situación y, después de unos segundos, envió el programa a un corte publicitario.

El momento en el que un periodista mexicano sufre un asalto en vivo

La cara del delincuente quedó filmada en el video, ya que la cámara que grababa a Vargas lo captó, y en redes sociales, muchos usuarios comenzaron a realizar publicaciones compartiendo la imagen y etiquetando a distintas autoridades de Morelos para que tome intervención en el caso y dé con el paradero del ladrón. De momento no hay información oficial sobre si el asaltante fue localizado y detenido.

Un hecho similar ocurrió días atrás en la Argentina, cuando una transmisión en vivo captó el momento en el que una mujer le robo el teléfono celular a otra. El hurto se dio durante una cobertura de la señal TN en una parada de colectivos sobre el aumento de los pasajes.

La cronista, por su parte, vio la secuencia mientras hacía el móvil y persiguió a la delincuente, que se escapaba, y pidió ayuda a la policía para que la detenga, Finalmente, la mujer fue detenida y la víctima recuperó su celular.

Asimismo, un año atrás, durante la cobertura del cierre de campaña de Manuel Adorni para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, un periodista de LN+ sufrió el robo de su celular. El evento se había realizado en el barrio porteño de Recoleta y, mientras el presidente Javier Milei entraba, el trabajador se acercó para obtener unas declaraciones, pero un delincuente la sacó su teléfono.

“Me robaron el celular. No lo puedo creer, era mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando. Me lo sacaron del bolsillo, acá hay mucha gente así que es imposible. Se lo pasaron de una mano a la otra muy rápido”, dijo el damnificado en ese momento.