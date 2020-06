Un referente extremista rompe con el presidente

El presidente brasileño Jair Bolsonaro Fuente: AFP

Olavo de Carvalho amenazó con derrocar al gobierno "cobarde"

8 de junio de 2020

BRASILIA.- El ensayista de ultraderecha Olavo de Carvalho, considerado un referente ideológico de Jair Bolsonaro, salió ayer a romper lanzas con presidente y afirmó que derrocaría a este "gobierno de mierda" si seguía "inactivo" y "cobarde".

De Carvalho, quien reside en Virginia, Estados Unidos, y desde allí ha influido en la designación de varios funcionarios del gobierno, publicó en la madrugada de ayer en redes sociales un video en el que afirma que Bolsonaro nunca fue su amigo y lo acusa de no defenderlo contra "la oficina del odio contra Olavo", según publicó ayer el diario O Globo .

"Esta maldita oficina de odio contra Olavo ha existido durante décadas. En lugar de que el presidente diga que es mi amigo, que no eres mi amigo, simplemente te aprovechaste; en lugar de darme una condecoración, pegas la condecoración en tu trasero", dijo, enfurecido, el hombre considerado el gurú de la ultraderecha brasileña.

"No quiero saber nada más. Otra cosa, no estás actuando contra los bandidos, ves el crimen, cometen los crímenes, estás presente en el acto y no haces nada contra ellos. Esto se llama prevaricación. Quieres tomar un proceso de prevaricación. ¿Estas personas no pueden derrocar a su gobierno? Lo estoy derrocando. Permanezcan inactivos, sigan siendo cobardes (y) derroco este gobierno de mierda", advirtió Olavo.

Esta reacción de De Carvalho, que salió a criticar a Bolsonaro, se da en medio del avance de la investigación por la producción de noticias falsas que impulsa el Superior Tribunal de Justicia, que pasado mañana se pronunciará sobre la legitimidad de esa causa y que ya allanó a muchos aliados del gobierno, entre ellos gente vinculada con el gurú de la ultraderecha.

Además de influenciar con su pensamiento a Bolsonaro, un exmilitar que reivindicó la dictadura, el filósofo y ensayista De Carvalho tiene seguidores en el gabinete de del mandatario, entre los que se destaca el canciller, Ernesto Araújo.

