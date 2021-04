Un surfista murió tras ser atacado por un tiburón de cuatro metros

El cuerpo de un surfista de la disciplina conocida como Stand Up Paddle (SUP) fue encontrado con marcas de mordiscos en una rodilla en las aguas del archipiélago de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. La investigación forense demostraría que la muerte del hombre se produjo por el ataque de un tiburón tigre, de unos 4 metros de longitud.

El forense del lugar también pudo identificar la identidad de la víctima. Se trata del doctor Jean-Christophe Vivier, un hombre de 53 años, que trabajaba como veterinario en el acuario Des Lagons de Nueva Caledonia, un conjunto de islas que pertenecen a Francia. Los compañeros del acuario despidieron a la víctima con un sentido homenaje en las redes sociales.

Según cuenta el periódico español As, Vivier llevaba un año practicando la modalidad conocida como SUP (Stand Up Paddle), que consiste en navegar de pie sobre una tabla con la ayuda de un remo. En este caso, el veterinario fallecido utilizaba una tabla conocida como foil, que consta de un añadido por debajo que permite flotar a escasos centímetros del agua.

Nous sommes au regret de vous partager la nouvelle du décès du Dr Jean-Christophe Vivier. Passionné depuis toujours par... Posted by Aquarium Des Lagons Nouvelle-Calédonie on Sunday, April 25, 2021

“La práctica del SUP foiling podría atraer a los tiburones por las vibraciones que produce en el agua la tabla, que podría funcionar como señuelo para el escualo”, explicaba el fiscal de Numea -Capital de Nueva Caledonia- que intervino en el caso de la muerte de Vivir.

La muerte de Vivier es la segunda que ocurre en esa región del Pacífico Sur a causa del ataque de un tiburón tigre. A fines de febrero, un hombre de 57 años fue víctima también de un ejemplar de tiburón tigre de un tamaño similar al que mató al veterinario. En su caso, se encontraba nadando cerca de Numea.

LA NACION