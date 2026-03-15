Donald Trump aseguró que las autoridades de Irán quieren negociar un alto el fuego, pero descartó acordar

Donald Trump aseguró que Irán está dispuesto a negociar un alto el fuego para el conflicto que lo tiene como actor central junto a Irán y Estados Unidos. Sin embargo, también indicó que por el momento descarta avanzar hacia un acuerdo por considerar que las condiciones planteadas “no son lo suficientemente buenas”. El presidente estadounidense también puso en duda que el nuevo líder supremo iraní continúe con vida y adelantó que trabaja con otros países en un plan para asegurar el estrecho de Ormuz.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo el mandatario en el marco de una entrevista telefónica brindada al medio NBC. Consultado por las condiciones que podría incluir un eventual acuerdo para poner fin a la guerra, respondió: “No quiero decírselo”. Sin embargo, aseguró que uno de los elementos centrales sería el abandono total por parte de Irán de cualquier ambición nuclear.

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

En la entrevista, Trump también planteó dudas sobre la situación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, quien asumió el cargo tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”, dijo el Presidente de Estados Unidos.

El mandatario también se refirió a la situación del Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el transporte global de petróleo. Los líderes iraníes prometieron mantenerlo cerrado, según informó NBC. En ese marco, Trump afirmó que varios países se comprometieron para garantizar la seguridad en dicho paso marítimo. “No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea”, sostuvo.

Manifestantes portan carteles del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, durante la marcha anual del Día de Quds, o Día de Jerusalén, en apoyo a los palestinos en Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. Vahid Salemi� - AP�

Respecto de la posibilidad de que el ejército estadounidense comience a escoltar barcos a través de ese estrecho, Trump evitó dar detalles operativos. “No quiero decirles nada al respecto”, respondió, aunque agregó que esa posibilidad “es posible”.

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a los ataques realizados por fuerzas estadounidenses contra la isla iraní de Kharg, un territorio en el que está instalada una terminal petrolera que es responsable de la mayor parte de las exportaciones de petróleo del país persa. Los ataques estadounidenses a, según declaró Trump, “destruyeron por completo” la mayor parte de la isla. A la vez, sostuvo que quizás se lleven a cabo más ataques “solo por diversión”.

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Trump también describió el estado actual de las capacidades militares iraníes tras las ofensivas de las últimas semanas. “Hemos destruido la mayoría de sus misiles. Hemos destruido la mayoría de sus drones. Hemos paralizado en gran medida su producción de misiles y drones”, sostuvo este sábado según consignó NBC.

En ese mismo sentido, indicó que “el único poder que tienen, y que se puede neutralizar con relativa rapidez, es el de lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance. Pero cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder”

Las declaraciones se produjeron en medio de la escalada militar iniciada semanas atrás con ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní, los cuales fueron respondidos por parte de Teherán, con ofensivas contra Israel e instalaciones estadounidenses en países de la región, lo que amplió el alcance del conflicto y elevó la tensión en Medio Oriente.