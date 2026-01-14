Una empresa ofrece reservas para alojarse en un hotel en la Luna por US$1 millón

MILÁN (ANSA).- Una startup de California, que asegura que podrá abrir un hotel en la Luna en 2032, está pidiendo hasta US$1 millón los turistas espaciales interesados para poder reservarles una habitación.

“Asegura tu lugar en la historia”, se llama la campaña de Galactic Resource Utilization Space (GRU), lanzada por Skyler Chan, un ingeniero de 21 años graduado en Berkeley, que aclara que el precio final de la estancia en el hotel aún está decidido, aunque ya sabe que superará los US$10 millones.

En su página web, GRU incluye un sistema de reservas y da detalles de la arquitectura que tendrá el hotel lunar. Utilizará “un sistema patentado de módulos habitables y un proceso automatizado para transformar el suelo lunar en estructuras duraderas” para cumplir con su ambicioso calendario, sostiene en un comunicado.

La Luna Getty Images

La construcción está prevista para 2029, a la espera de la aprobación regulatoria.

Chan desarrolló el proyecto como parte de la aceleradora de startups Y-Combinator. Afirma que ya recaudó financiación de inversores de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, y de Anduril, una empresa que desarrolla sistemas de defensa autónomos.

A los potenciales turistas espaciales seleccionados se les pedirá “un depósito de US$250.000 o US$1 millón, según la opción elegida”, indica el sitio web.

“Puede solicitar el reembolso completo de su depósito en cualquier momento después de los primeros 30 días”, asegura también y agrega que el depósito se aplicará al precio final de su reserva una vez que el hotel esté listo para recibir a los huéspedes.

Modelo 3D del hotel de la Luna GRU

El precio final del viaje, aún no determinado, probablemente superará los US$10 millones. También hay una cuota de inscripción no reembolsable de US$1000.

La estructura que Chan tiene en mente está inspirada en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco.

Además de esta oferta la startup comunicó algunas fechas clave. En 2029 se enviará un cargamento de unos 10 kilos como parte de una misión tecnológica para probar un hábitat inflable y un sistema que convierte el regolito lunar en ladrillos mediante geopolímeros, lo que permite construir estructuras resistentes usando materiales locales.

En tanto, en 2031 será la segunda misión, en la que se desplegará un módulo inflable en un pozo lunar. La tercera y última será la apertura del hotel, que tendrá una estructura inflable fabricada en la Tierra y equipada con lo necesario para soportar las condiciones de la Luna.