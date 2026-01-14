Quién era el hombre que murió ahogado en el Nahuel Huapi

La comunidad de Bariloche enfrenta una nueva tragedia tras la confirmación de la identidad de la víctima fatal en el lago Nahuel Huapi. Un operativo de emergencia se desplegó este martes 13 de enero, en la costa rionegrina, luego de que un hombre sufriera una descompensación en el agua. ¿Qué le pasó? Intentaba llegar a nado hacia una embarcación cuando perdió la vida pese a los esfuerzos de los rescatistas por reanimarlo.

¿Quién era la víctima del accidente?

Fuentes con acceso a la investigación indicaron al medio local Río Negro que el fallecido se llamaba Sergio Andrés Roldán. El hombre tenía 39 años y vivía en el barrio Pájaro Azul de la ciudad turística. Lo ocurrido causó impacto inmediato entre los habitantes locales.

Un grupo de personas que se movilizaba en kayak advirtió la emergencia y logró rescatar al hombre del agua para llevarlo a la orilla Alejandra Bartoliche

La reconstrucción del episodio en el agua

El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando el hombre ingresó al lago desde la orilla con la intención de alcanzar un velero fondeado a pocos metros. Testigos del evento señalaron que la víctima evidenció dificultades físicas durante el trayecto. El hombre sufrió un problema de salud repentino, se hundió y no logró mantenerse a flote antes de llegar al objetivo.

Un grupo de personas a bordo de kayaks observó la situación de peligro y lo trasladaron hasta la costa, donde personal de Bomberos y efectivos de la Policía iniciaron allí las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El trabajo de los equipos de emergencia se extendió por más de una hora, pero los médicos certificaron el deceso en el lugar. La justicia ordenó una autopsia al cuerpo para determinar las causas clínicas exactas de la muerte.

La víctima intentó llegar a nado hasta un velero fondeado en el lago pero sufrió una descompensación a mitad de camino Administración de Parques Nacionales

Antecedentes de accidentes recientes

Este suceso en la Patagonia se suma a otros hechos dramáticos en espejos de agua del país. Dos hombres aparecieron sin vida días atrás en el río Gualeguay, Entre Ríos. Pablo Zacarías, de 26 años, cayó al agua con su hijo en brazos sin saber nadar. Su amigo Ricardo Franco, de 41, se arrojó para auxiliarlos. Franco salvó al bebé, pero la corriente arrastró a ambos adultos. La Prefectura Naval Argentina halló los cuerpos posteriormente.

