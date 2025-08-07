Indignación en Francia con un marroquí que encendió un cigarrillo con la llama de la Tumba del Soldado Desconocido en París

PARÍS.- El video provocó indignación en Francia y en las redes sociales: un hombre cruza con indiferencia la cadena bajo el Arco del Triunfo en París para encender un cigarrillo con la llama eterna de la Tumba del Soldado Desconocido.

El sospechoso, un hombre marroquí de 47 años que reside legalmente en Francia, fue arrestado el martes después de que el video se volviera viral. La grabación lo muestra vestido con ropa deportiva, caminando con tranquilidad entre los turistas reunidos en el monumento. Luego se agacha para encender su cigarrillo y sigue su rumbo.

Un hombre marroquí enciende un cigarrillo en la llama eterna de París

El hombre podría enfrentar cargos penales, mientras las autoridades de Francia evalúan si le revocan el permiso de residencia, según comentó un funcionario francés a The New York Times.

“El hombre que profanó la tumba del Soldado Desconocido encendiendo un cigarrillo con la llama eterna fue arrestado en París por profanar un lugar de sepultura, tumba, urna o monumento erigido en memoria de los muertos", informó Bruno Retailleau, ministro del Interior francés, en una publicación en X. “Fue puesto bajo custodia y confesó los hechos (...) comparecerá ante los tribunales”, aseveró.

“Este acto indigno y deplorable socava la memoria de quienes murieron por Francia“, agregó el ministro.

Llama eterna de París Shutterstock

En Francia, violar un lugar de sepultura, una tumba, una urna o un monumento puede ser castigado con hasta un año de cárcel y una multa de 15.000 euros (unos 17.400 dólares).

La Tumba del Soldado Desconocido de Francia fue instalada en 1920 bajo el Arco del Triunfo en los Campos Elíseos de París y contiene los restos de un soldado francés desconocido que murió en la Primera Guerra Mundial. La llama se encendió en 1923 y ha estado ardiendo desde entonces.

El marroquí podría enfrentar un año de cárcel, una multa millonaria y la revocación de su permiso de residencia en Francia captura

Las imágenes, grabadas por un turista letón que se encontraba en el lugar, provocaron indignación en toda Francia y generaron múltiples pedidos de funcionarios exigiendo su detención.

El turista que registró los hechos con su celular y los publicó en TikTok declaró al medio Le Figaro que el marroquí no parecía estar borracho y se lo notaba plenamente consciente de sus acciones.

“No se trata de una simple desviación: es una profanación”, declaró Patricia Miralles, ministra francesa de Veteranos y Memoria, quien presentó una denuncia ante la fiscalía de París.

Llama eterna de París Shutterstock

“Esta llama no enciende un cigarrillo, arde por el sacrificio de millones de nuestros soldados”, escribió Miralles en X.

En todo el mundo, los monumentos de guerra con llamas eternas han sido vandalizados o profanados periódicamente. En 2012, en Australia, un hombre fue arrestado y acusado de apagar la llama eterna en el Santuario del Recuerdo de Melbourne con un extintor. En junio, las autoridades rusas informaron que estaban investigando informes de que un niño había vertido agua sobre una llama eterna en la región de Yaroslavl.

