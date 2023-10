escuchar

WASHINGTON.- Sidney Powell, una de las abogadas que lideró la ofensiva trumpista contra la elección presidencial de 2020, se declaró culpable en el juicio por interferencia electoral en el estado de Georgia, la causa judicial que más complica a Trump. Powell además aportó evidencias en el juicio como parte del acuerdo al que llegó con los fiscales para admitir culpabilidad y podría convertirse en testigo, un giro que puede fortalecer notablemente el caso contra el magnate, en carrera nuevamente por la Casa Blanca.

Powell fue una de las principales arquitectas, junto con Rudy Giuliani, de lo que se bautizó la “Gran Mentira”, las denuncias de un fraude masivo a favor del presidente, Joe Biden, en la última elección presidencia. Las denuncias del trumpismo, que fueron llevadas a la Justicia, jamás fueron verificadas y fueron rechazadas por los demócratas, el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia. Luego de los comicios, Powell fue una de las abogadas de Trump que diseminó la teoría de que detrás del supuesto fraude estaban el régimen chavista de Venezuela, Cuba y también China.

Powell era una de las 18 personas del círculo de colaboradores más estrechos de Trump, incluido Giuliani y también quien por ese entonces era su jefe de Gabinete, Mark Meadows, que fueron acusadas junto con Trump en la causa en Georgia por interferencia electoral. La causa nació a partir de la presión de Trump y su equipo sobre las autoridades de Georgia para cambiar el resultado de la elección. Biden ganó ese estado, uno de los triunfos que lo llevó a la Casa Blanca.

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, habla con la prensa al salir de su residencia en Nueva York, 23 de agosto de 2023. Giuliani se ha declarado inocente en Georgia del cargo de intentar, con el expresidente Donald Trump y otros, de anular ilegalmente los resultados de la elección de 2020 en ese estado. (AP Foto/Seth Wenig, File) Seth Wenig - AP

La causa de Georgia es la más complicada para Trump al ser una causa estatal. El caso no depende de los fiscales federales del Departamento de Justicia, con lo cual aun si Trump triunfa en la próxima elección presidencial y vuelve a la Casa Blanca, no podría intentar cerrar la causa. Tampoco podría otorgarse un indulto porque los presidentes solo pueden indultar delitos federales, y Trump ha sido acusado de delitos estatales. Y en Georgia, a diferencia de otros, el gobernador no tiene poder para indultar a convictos. Esa facultad recae sobre la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional, que solo evalúa indultos a los cinco años de que una persona terminó de cumplir su sentencia.

Seis cargos

Powell, 68 años, compareció ante un tribunal en Atlanta, donde se declaró culpable de seis cargos de conspiración para interferir intencionalmente en la elección. También aceptó pagar una multa de 6000 dólares, y una “restitución” de 2700 dólares al estado de Georgia y escribir una carta de disculpa a sus ciudadanos.

La admisión de culpabilidad por parte de Powell es el reconocimiento más contundente de los intentos trumpistas por revertir ilegalmente el resultado de la elección presidencial de 2020. Powell formaba parte del círculo de asesores más cercanos a Trump durante esa época, y participó activamente de la operación que buscó, sin éxito, dar vuelta el resultado de la elección.

El giro de Powell en la causa en Georgia representa además un fuerte golpe para Trump porque Powell comenzará a cooperar con los fiscales y puede convertirse ahora en uno de los testigos clave del juicio que se realizará en Georgia.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al juicio en su contra, así como al de sus hijos adultos y la Organización Trump, en un caso de fraude civil presentado por la Fiscal General del Estado, Letitia James, en un tribunal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 2 de octubre de 2023. SETH WENIG - POOL

El procesamiento de Trump y sus aliados en la justicia de Georgia, ampliamente esperado en el país, extendió el prontuario judicial del expresidente, quien ya acumula cuatro causas en los tribunales de Estados Unidos: una acusación en Nueva York por su pago a la actriz porno Stormy Daniels para tapar un supuesto romance; otra en Florida por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca; y otras dos, una en Washington y el caso en Georgia, por haber intentado revertir su derrota en la última elección presidencial.

“El acusado Donald John Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre de 2020. Uno de los estados que perdió fue Georgia. Trump y los otros acusados en esta acusación se negaron a aceptar que Trump perdió, y se unieron a sabiendas y deliberadamente a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump”, dice el primer párrafo de la acusación, de 98 páginas, presentada por la fiscal del Condado de Fulton, Fani Willis.

Trump y otros 18 acusados, entre ellos, Powell, se enfrentaron a 41 cargos que alegan una amplia conspiración criminal para intentar dar vuelta la derrota de Trump ante Biden en Georgia, uno de los estados “pendulares” que terminó por definir la contienda por la Casa Blanca. Biden ganó por un estrecho margen de apenas 0,23%, tan solo 11.779 votos, según los resultados certificados. La acusación de los fiscales ofreció un amplio detalle de evidencias, incluidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, que revelan el hercúleo esfuerzo de Trump, sus asesores y sus abogados para encontrar un camino hacia una victoria inexistente.